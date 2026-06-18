Зеленський зустрівся з Фіцо: про що домовились

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо у Брюсселі

Сторони обговорили проведення чергового раунду міжурядових консультацій

Президент України Володимир Зеленський у Брюсселі провів зустріч з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо – це відбулося в рамках робочого візиту глави держави до Бельгії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал Зеленського.

Що обговорили

За словами президента, під час зустрічі лідери зосередилися на трьох темах: євроінтеграції України, взаємовигідній енергетичній співпраці та результатах саміту G7, який нещодавно завершився у французькому Евіані. Окрім того, сторони домовилися про проведення чергового раунду міжурядових українсько-словацьких консультацій.

Зеленський подякував Словаччині за підтримку євроінтеграційного курсу України та відкриття першого переговорного кластера – пакету «Основи», який 15 червня одностайно підтримали всі 27 держав-членів ЄС на міжурядовій конференції в Люксембурзі.

«Розраховуємо на прогрес у відкритті решти кластерів найближчим часом», – наголосив глава держави.

Перед цим – зустріч із прем'єром Греції

Незадовго до зустрічі з Фіцо Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Президент докладно розповів йому про ситуацію на фронті та наслідки російських атак по Україні, поінформував про зустрічі на саміті G7 та дипломатичні зусилля для наближення миру. Окрема увага під час розмови – євроінтеграції: відкриття решти п'яти переговорних кластерів після першого є пріоритетом для Києва. Зеленський також подякував Греції за надану військову допомогу та внесок у програму PURL.

Хто такий Фіцо

Позиція Роберта Фіцо щодо України традиційно є суперечливою. Словацький прем'єр неодноразово виступав проти військової допомоги Україні та у травні цього року відвідав Москву з нагоди «Дня перемоги», де заявив, що «вже наближаємося до кінця конфлікту» і закликав до переговорів. Утім Братислава не блокувала вступ України до ЄС – Словаччина підтримала відкриття першого переговорного кластера.

Водночас сьогодні стало відомо, що уряд Фіцо постав перед загрозою відставки: Конституційний суд Словаччини виніс безпрецедентний вердикт через фінансову катастрофу в країні – державний борг зріс до 61,4%, що суттєво перевищує конституційний поріг у 50%, який автоматично запускає процедуру голосування за вотум довіри.

Нагадаємо, раніше Зеленський і Фіцо зустрічалися у Єревані на саміті Європейської політичної спільноти на початку травня. Тоді сторони домовилися про координацію зусиль та обмін досвідом євроінтеграції, а також анонсували продовження роботи у форматі спільних урядів із взаємними візитами до столиць.