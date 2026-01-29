У застосунку «Мрія» з’явилася перша функція з ШІ для вчителів: деталі

Вчителі зможуть генерувати завдання для учнів за допомогою ШІ

Українські вчителі зможуть скористатися першою функцією на основі штучного інтелекту (ШІ) в освітньому застосунку для шкіл «Мрія». Про це пише «Главком» із посиланням на повідомлення Міністерства цифрової трансформації.

Відтепер вчителі зможуть перевіряти та створювати завдання для учнів за кілька хвилин. У цьому їм допоможе ШІ. «У державній освітній екосистемі «Мрія» запрацював перший функціонал на базі ШІ – генератор тестів. Інструмент дозволяє створювати унікальні завдання для контрольних чи домашніх робіт за лічені хвилини», – пояснили у міністерстві.

За допомогою нової функції, у застосунку можна буде автоматично генерувати завдання для школярів. Для цього вчителю треба обрати тему в календарному плані, а генератор самостійно створить запитання. У Міністерстві цифрової трансформації зазначають, що для того, аби всі завдання, згенеровані ШІ були якісними, до системи застосунку завантажили понад 1300 тис. підручників, де налічується 300 тис. сторінок з 30 предметів.

У застосунку «Мрія» з’явилася перша функція з ШІ фото: Міністерств цифрової трансформації

Крім створення тестів чи завдань, штучний інтелект зможе перевіряти виконанні завдання учнів. «Після виконання завдань учнями ШІ аналізує відповіді та пропонує оцінку, яку вчитель може підтвердити або змінити. Щоб забезпечити чесність оцінювання, ми зробили античітинг: під час проходження тесту в застосунку неможливо зробити скриншот або скопіювати текст», – розповіли у Мінцифрі.

Сьогодні ця функція вже доступна для вчителів. Нею користуються у 150 школах. А вчителі встигли згенерувати за допомогою ШІ 4 тис. завдань. Найближчим часом функція буде доступна ще у 500 школах. З часом цей інструмент зможуть використовувати всі заклади у «Мрії».

Нагадаємо, що у 2024 році Зеленський представив новий освітній застосунок «Мрія». 2 вересня 2024 року, перші 40 шкіл приєдналися до застосунку «Мрія», а загалом на старті вже є 100 тис. користувачів у різних частинах України. За словами президента, застосунок зможе реально модернізувати нашу українську шкільну освіту, дати дітям максимум позитиву від навчання у школі, дати батькам максимум розуміння того, що відбувається у школі та дати вчителю максимум свободи будувати навчання, і будувати його ефективно.

Раніше «Главком» повідомляв, що освітній застосунок «Мрія» став доступним для усіх шкіл та отримав нові функції. У 2025 році до нього мали приєднатися ще 2 тис. навчальних закладів. У «Мрії» є план дня, журнали, конструктор оцінок, динаміка досягнень, чати, бібліотека персоналізованого контенту Мрія ID та багато іншого.