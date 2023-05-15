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Російські бортпровідники рідше фіксуватимуть несправності літаків – запчастин для їх усунення немає

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Російські бортпровідники рідше фіксуватимуть несправності літаків – запчастин для їх усунення немає
Бортпровідники також ігнорують несправності, пов'язані із життям пасажирів
фото з відкритих джерел

Через санкції росіяни нехтують життям користувачів авіаліній, адже літаки нема чим лагодити

Найбільша російська авіакомпанія «Аерофлот» випустила внутрішнє розпорядження, згідно з яким старші бортпровідники повинні вносити дані про технічні відмови та несправності обладнання салону до бортового журналу (Cabin Log Book) лише після погодження з командиром повітряного судна. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Як пояснив виданню один із старших бортпровідників «Аерофлоту», якщо до початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну і санкціями, що послідували за ним, до бортового журналу вносилися всі дефекти, то тепер про них потрібно лише повідомляти усно.
 
«Головна мета такого розпорядження – щоб літаки не залишалися на землі через несправність, яка за документами забороняє судну літати до її усунення, – розповів на умовах анонімності колишній співробітник «Аерофлоту».
 
Раніше, до війни, це правило суворо дотримувалося: провідники писали в журнал кожну дрібницю і все це лагодили. Проте зараз через санкції росіяни нехтуватимуть життям користувачів авіаліній, адже літаки нема чим лагодити. Така ж практика, за словами джерела видання в технічних службах, поширена і в інших авіакомпаніях.
 
Мова, зазначає видання, може йтися і про несправності, що загрожують безпеці пасажирів. Зокрема, 2022 року літак «Аерофлоту» здійснив рейс з ОАЕ до Москви без повного комплекту кисневих балонів на борту – командир судна не став вносити запис до бортового журналу, щоб уникнути затримки вильоту.

Нагадаємо, у Брянській області РФ 13 квітня зазнали краху два винищувачі та три вертольоти росіян. Також повідомляють про ймовірне знищення ще одного російського літака Су-25. Як зазначають деякі телеграм-канали, таких втрат авіації не було у РФ з минулого року. Водночас речник Повітряних сил погодився з твердженням, що російська ППО могла сама збити свої літаки та гелікоптери.

Теги: росія санкції літак

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