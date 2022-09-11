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Кадиров «офігів» від того, що відбувається в Україні (аудіо)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Кадиров «офігів» від того, що відбувається в Україні (аудіо)
Кадиров через контрнаступ ЗСУ офігів і образився
фото з відкритих джерел

Втеча російських окупантів з Харківщини: чеченський намісник Путіна вимагає адекватної реакції Міноборони , бо ситуація «офигительная»

Керівник Чечні Рамзан Кадиров прокоментував відступ російських військ на Харківщині. Він заявив, що «це було вимушено, щоб зберегти людські життя».

«Це абсолютно нічого не означає. Я, Рамзан Кадиров, офіційно вам заявляю, що всі ці міста ми повернемо назад. Там уже перебувають наші люди, хлопці спеціально укомплектовані для цієї роботи, готові виїхати ще 10 тисяч бійців, і ми найближчим часом дійдемо до Одеси», – сказав Кадиров.

Щоправда, після бравурних заяв Кадиров зізнався – те, що російські війська полишили міста та села Харківщини – «офигенная ситуация».

Він також заявив, образливо, що офіційні особи ніяк не коментували і не пояснювали відступ. За словами глави Чечні, на цьому напрямі було допущено помилок, однак, командування армією РФ «зробить висновки».

«Якщо сьогодні-завтра не будуть зроблені зміни у стратегії проведення «спеціальної військової операції», я змушений буду виходити на керівництво Міністерства оборони, керівництва країни, щоб роз'яснити їм ситуацію, яка там реально відбувається», – заявив Кадиров.

Нагадаємо, Міністерство оборони країни-загарбниці визнало, що виводить свої окупаційні війська з території Харківщини під натиском ЗСУ. Утім, приймати поразку Кремль не наважується, то ж в Міноборони РФ заявили, що проводять перегрупування російських військ в районах Балаклеї та Ізюма для нарощування зусиль на Донецькому напрямку.

Як повідомлялося, сьогодні, 10 вересня, у звільненому від російських окупантів місті Балаклія на Харківщині було урочисто піднято український прапор.  Як відомо, 8 вересня офіційно було підтверджено, що бійці Збройних сил України деокупували Балаклію, яка раніше перебувала під контролем російських військ.

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Теги: росія війна Рамзан Кадиров Харківщина Україна контрнаступ

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