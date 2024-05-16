Каладзе зневажливо висловився про Україну

Колишній футболіст знову зневажливо висловився про Україну та Революцію Гідності 2014 року

Влада Грузії заявляє, що не боїться американських санкцій і не допустить «українізації» країни

Влада Грузії не боїться американських санкцій. Таку заяву зробив лідер правлячої партії «Грузинська мрія», мер Тбілісі та ексфутболіст київського «Динамо» Кахабер Каладзе в ефірі «Руставі 2».

«Я висловлю особисто свою думку і позицію моїх однопартійців: ніхто не боїться цих санкцій. Коли справа стосується твоєї країни, твоєї батьківщини, про які санкції може йти мова?», – заявив Каладзе.

Каладзе вважає шантаж і розмови з погрозами «просто неприйнятними», якщо говорити про стратегічне партнерство і дружбу.

Крім того, колишній футболіст знову зневажливо висловився про Україну та Революцію Гідності 2014 року:

«Я хочу ще раз сказати всім і всередині країни, і за її межами – українізації Грузії не відбудеться. Те, що відбувається зараз у Тбілісі, схоже на процеси, які відбувалися в Україні 2014 року.

А сьогоднішній виступ глав МЗС Литви, Латвії, Естонії та Ісландії на мітингу проти «закону про іноагентів» – спроба організації в Грузії «революції донорів», – заявив Каладзе.

Як повідомлялося, помічник державного секретаря США з питань Європи та Євразії Джим О'Браєн заявив, що на Грузію можуть чекати фінансові обмеження в разі, якщо закон про іноагентів не буде відповідати стандартам ЄС.

До слова, прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе вважає, що грузинській владі вдасться «примирити позиції» із західними партнерами щодо скандального закону «Про прозорість іноземного впливу» і натякнув на готовність до незначних поступок.