Прем'єр Японії Кісіда отримав запрошення відвідати Україну

Японія головує у «Великій сімці» цього року

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда отримав запрошення відвідати Україну в ході свого європейського візиту. Про це заявив секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно, повідомляє Reuters.

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Запрошення було передано головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком послу Японії у середу, 4 січня.

«Японія підтримує громадян України і здійснює відповідні кроки як голову групи країн «Великої сімки» цього року», – заявив Мацуно.

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Раніше прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо заявив, що міжнародна спільнота зараз перебуває в історичній «переломній точці» через пандемію коронавірусу та бойові дії в Україні, які «вщент вражають світовий порядок».

Також Видання Nikkei дізналося, що прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо має намір запросити президента України Володимира Зеленського взяти участь в онлайн-форматі у саміті G7, який відбудеться 19-21 травня у Хіросімі.