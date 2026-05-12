Міністр оборони Німеччини побачив роботу мобільних груп ППО в Україні

Єгор Голівець
Міністр оборони Німччини Борис Пісторіус відвідав підрозділ ППО, який захищає Київ від атак
фото: Міноборони України

Міністру оборони Німеччини продемонстрували, як Україна збиває до 90% дронів РФ

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до України відвідав позиції одного з підрозділів протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Міністерства оборони України.

Німецькій делегації показали пункт управління та мобільну вогневу групу, яка займається протидією російським ударним дронам типу «шахед».

Українські військові продемонстрували засоби, які використовуються для перехоплення безпілотників, зокрема великокаліберні кулемети та дрони-перехоплювачі.

У Міністерстві оборони України повідомили, що наразі сили ППО збивають близько 90% ворожих дронів та приблизно 80% крилатих ракет.

Під час поїздки до Києва Борис Пісторіус також разом із міністром енергетики Денисом Шмигалем відвідав ТЕЦ-5, яка зазнала пошкоджень унаслідок масованих російських атак.

Крім того, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна та Німеччина вже працюють над шістьма спільними проєктами у сфері виробництва озброєння. За його словами, співпраця стосується розвитку оборонних технологій та посилення спроможностей українського ВПК.

Окремо сторони обговорювали посилення систем протиповітряної оборони України. Пісторіус повідомив, що Німеччина профінансувала закупівлю сотень ракет для Patriot та погодила передачу додаткових пускових установок Iris-T.

 

