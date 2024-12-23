Білорусь оголосила п'ятьох кандидатів на посаду президента країни

Вибори президента Білорусі призначили на 26 січня 2025 року

Сьогодні, 23 грудня, Центрвиборчком Білорусі оголосив, що у виборах президента країни братиме участь п'ятеро людей. Про це повідомляє агентство Белта.

Вибори президента Білорусі призначили на 26 січня 2025 року.

ЦВК зареєструвала кандидатами у президенти наступних осіб:

нелегітимного президента Олександра Лукашенка, який перебуває при владі в Білорусі з 1994 року;

голову Республіканської партії праці та справедливості Олександра Хижняка;

голову Ліберально-демократичної партії Білорусі Олега Гайдукевича;

підприємницю Анну Канопацьку;

першого секретаря Центрального комітету Комуністичної партії Білорусі Сергія Сиранкова.

Варто нагадати, що Лукашенко балотується на сьомий строк.

Передвиборчу агітацію в Білорусі дозволили розпочинати 1 січня 2025 року.

Білоруська служба «Радіо Свобода» зазначає, що вибори в Білорусі відбуваються «в умовах політичної кризи, масштабних репресій і, на думку міжнародних організацій, не мають вільного й демократичного характеру», оскільки у країні не залишилося офіційно зареєстрованих опозиційних партій та незалежних громадських організацій.

Раніше від участі у виборах відмовилися голова громадського об'єднання «Білоруська спілка офіцерів» Сергій Бобриков і полковниця МВС Ольга Чемоданова. Свою відмову боротися за посаду Чемоданова пояснила тим, що нібито ніхто, крім Лукашенка, «не зможе гарантувати безпеку країни» й «поступальний розвиток» держави Білорусь.

До слова, Швейцарія ухвалила рішення приєднатися до 15-го пакета санкцій ЄС проти Росії та Білорусі. Про це повідомляє пресслужба уряду країни. Федеральний департамент економічних справ, освіти та досліджень Швейцарії, як компетентний орган з питань санкцій, розширив список санкцій проти Росії та Білорусі.