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Путін заявив, що серйозно ставиться до пропозицій Трампа завершити війну

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Путін заявив, що серйозно ставиться до пропозицій Трампа завершити війну
Путін не сумнівається у щирості висловлень Трампа
фото: Reuters

Російський диктатор запевняє, що не знайомий з конкретними пропозиціями Трампа

Президент Росії Володимир Путін заявив, що серйозно сприймає коментарі кандидата в президенти США Дональда Трампа щодо завершення бойових дій в Україні. Про це пише Reuters.

«Те, що пан Трамп як кандидат у президенти говорить, що він готовий і хоче зупинити війну в Україні, ми сприймаємо досить серйозно», – сказав Путін на пресконференції в столиці Казахстану Астані.

Водночас російський диктатор додав, що не знайомий з конкретними пропозиціями Трампа щодо можливого завершення війни.

«Я, звичайно, не знайомий з пропозиціями того, як він планує це зробити. Це ключове питання. Але я не сумніваюся, що він говорить про це щиро, і ми це підтримуємо», – заявив Путін.

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп, який лідирує в опитуваннях над президентом Джо Байденом напередодні листопадових виборів, хвалився, що покладе край війні до інавгурації в січні. У теледебатах минулого тижня Трамп засудив мільярди доларів, витрачені на оборону України, заявивши, що Київ «не виграє війну».

Як повідомлялося, колишній президент США Дональд Трамп готовий віддати частину території України Володимиру Путіну, щоб швидко завершити війну. Про це пише Politico. За даними видання, Трамп веде переговори з президентом Росії Володимиром Путіним про те, яку частину української території Москва зможе зберегти.

Водночас президент України Володимир Зеленський вимагає, щоб Дональд Трамп розкрив свій план «швидкого завершення війни» з Росією, якщо у нього такий є.

До слова, кандидат у президенти США Дональд Трамп має особливе захоплення російським диктатором Володимиром Путіним, а також критикує Володимира Зеленського, що є небезпечними сигналами для України. Про це у розмові з «Главком» розповів колишній посол США в Україні Джон Гербст.

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Теги: путін Дональд Трамп

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