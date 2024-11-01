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Кім Чен Ин наказав КНДР допомагати російській армії від початку повномасштабного вторгнення

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Кім Чен Ин наказав КНДР допомагати російській армії від початку повномасштабного вторгнення
Кім Чен Ин дав вказівку, щоб Північна Корея «ні на кого не озираючись, незмінно і потужно підтримувала і надавала допомогу російській армії»
фото з відкритих джерел

За словами дипломатів КНДР, країна буде «твердо стоятиме поруч з росіянами до переможного дня»

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин дав вказівку підтримувати та допомагати російській армії від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це заявила очільниця Міністерства закордонних справ Північної Кореї Цой Сон Хі, повідомляють російські ЗМІ.

«Кім Чен Ин дав вказівку, щоб ми ні на кого не озираючись, незмінно і потужно підтримували і надавали допомогу російській армії і російському народу в їх священній війні», – каже вона.

Також очільниця північнокорейського МЗС заявила, що її країна буде «твердо стояти поруч з росіянами до переможного дня».

Натомість очільник російського МЗС Сергій Лавров заявив, що між військовими і спецслужбами Росії та КНДР налагоджено тісні контакти. Зокрема, за його словами, контакти дають змогу розв'язувати «значущі й важливі завдання у сфері безпеки».

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що у Курську область було перекинуто до восьми тисяч військових із КНДР.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS, що російський диктатор Володимир Путін залучив північнокорейських військових у війну проти України, щоб уникнути додаткової мобілізації в Росії. Зеленський додав, що наразі у підготовчих російських таборах перебуває 3 тис. північнокорейських військових, їхня кількість найближчим часом зросте до 12 тис.

Як повідомлялося, Рада Безпеки ООН зібралася для обговорення питання розгортання північнокорейських військових на фронті в Україні. Представник України Сергій Кислиця на засіданні Ради безпеки ООН заявив, що північнокорейські військові можуть розпочати безпосередню участь у бойових діях проти ЗСУ вже в листопаді.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських військових у війні проти України. За його словами, військові підрозділи з КНДР наразі розгорнуто у Курській області РФ. Про це генсек Альянсу заявив на брифінгу.

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Теги: Північна Корея Кім Чен Ин армія війна МЗС

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