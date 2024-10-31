Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський відповів, чи вимагатиме Україна від МКС ордер на арешт Кім Чен Ина

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський відповів, чи вимагатиме Україна від МКС ордер на арешт Кім Чен Ина
Володимир Зеленський дав інтерв'ю південнокорейському телеканалу KBS
скриншот відео

Зеленський: «Я думаю, разом із союзниками ми готові до відповідних кроків»

Рішення щодо відповіді Північній Кореї буде ухваоюватися після бойового застосування солдат КНДР в Україні. Це може бути звернення до Міжнародного кримінального суду. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю південнокорейському телеканалу KBS.

На питання, чи буде Україна подавати на північнокорейського диктатора Кім Чен Ина в Міжнародний кримінальний суд за прикладом, як це було з російським диктатором Володимиром Путіним, Зеленський відповів: «Ми будемо приймати рішення після бойового застосування армії КНДР проти громадян України. Але, якщо Південна Корея буде підтримувати відповідні наші шляхи, то, я думаю, разом із союзниками ми готові до відповідних кроків». 

Нагадаємо, СNN інформувало, що невелика кількість солдатів КНДР уже перебуває на території України

Раніше повідомлялося, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських військових у війні проти України. За його словами, військові підрозділи з КНДР наразі розгорнуто у Курській області РФ. Про це генсек Альянсу заявив на брифінгу. 

Також президент Володимир Зеленський із посиланням на дані розвідки заявив, що вже 27-28 жовтня перші військові КНДР будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

Як повідомлялося, військові запаси Північної Кореї дозволять їй проводити бойові дії протягом трьох місяців. Південнокорейське агентство Yonhap зазначає, що заводи КНДР запрацювали на повну потужність, щоб забезпечити необхідність збройних сил Росії в озброєннях.

До слова, The Wall Street Journal писала, що військові КНДР, які перебувають у Росії, можуть не бути найкращими представниками армії Кім Чен Ина. Згідно з відео та інформацією розвідки, це, ймовірно, молоді люди у віці від підліткового до 20 років, які перебувають на початкових етапах військової служби. 

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський Міжнародний кримінальний суд президент Україна Кім Чен Ин Північна Корея Південна Корея солдат

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Коли Захід зрозуміє, що Україна має бути в НАТО?
Чи дає членство в НАТО гарантований захист від російської агресії?
16 жовтня, 16:16
Як Росія розраховує на повільне руйнування України
Війна на паузі: як Кремль використовує перерви у бойових діях
29 жовтня, 14:03
Хлопці вирили кілька бліндажів: тут і місце для відпочинку, і імпровізована кухня
Вони тримають останню посадку. Покровський напрямок: репортаж з «нуля» Лінія фронту
16 жовтня, 10:20
Зеленський прокоментував План перемоги
Зеленський розповів про перший пункт плану перемоги України
9 жовтня, 20:17
За словами експерта, поточні прайс-кепи в Україні нижчі за оптову вартість електроенергії в Європі у нічні години, що ускладнює імпорт
Через прайс-кепи можуть виникнути проблеми з імпортом електроенергії – експерт
11 жовтня, 18:38
Володимир Зеленський заявив, що далекобійна зброя здійснить тиск на ворога
Росія залучає до війни в Україні військових КНДР: реакція Зеленського
13 жовтня, 20:33
Після президентських і парламентських виборів 2019 року 80% українців довіряли Зеленському
Як змінився рівень довіри українців до Зеленського: опитування
14 жовтня, 11:54
Президент України представить європейським політикам План перемоги
Зеленський представить План перемоги на саміті Євросоюзу 17-18 жовтня
15 жовтня, 01:14
Зеленський визнав, щодо економічного бронювання балансу поки немає
«Має бути справедливо». Зеленський висловив зауваження щодо економічного бронювання
18 жовтня, 18:42

Політика

Чи зможе Трамп примусити Україну поступитися територіями? Заява Зеленського
Чи зможе Трамп примусити Україну поступитися територіями? Заява Зеленського
Чи підпише Зеленський закон про скасування переведення годинників? Заява Стефанчука
Чи підпише Зеленський закон про скасування переведення годинників? Заява Стефанчука
Південна Корея отримає від України детальний запит про зброю – Зеленський 
Південна Корея отримає від України детальний запит про зброю – Зеленський 
Зеленський відповів, чи вимагатиме Україна від МКС ордер на арешт Кім Чен Ина
Зеленський відповів, чи вимагатиме Україна від МКС ордер на арешт Кім Чен Ина
Подоляк дорікнув партнерам України за міжнародну стратегію стримування РФ
Подоляк дорікнув партнерам України за міжнародну стратегію стримування РФ
Україна створить за кордоном спецдепартаменти для біженців: Зеленський розповів деталі
Україна створить за кордоном спецдепартаменти для біженців: Зеленський розповів деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
89K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 жовтня: ситуація на фронті
34K
Український агент пробрався до командного пункту 37-ї бригади росіян
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 жовтня 2024
28K
Стало відомо, скільки бійців цього місяця повернулися на службу після самовільного залишення частини
18K
Запущена КНДР балістична ракета встановила рекорд
7200
Прогноз магнітних бур на 31 жовтня – 2 листопада: якою буде сонячна активність

Новини

Єврокомісія підтвердила високий рівень імплементації Україною законодавства Європи в енергетиці – звіт
Сьогодні, 17:21
Кремль залучає війська з КНДР через проблеми в Росії – генерал Девід Петреус
Сьогодні, 16:21
Росія не зупиниться, якщо її не зупинити – військовий ЗСУ з Фінляндії
Сьогодні, 15:15
Російське вторгнення призвело до зростання громадянської свідомості молоді – дослідження
Сьогодні, 14:16
Покоління війни. У Києві розпочався Безпековий Форум для молоді (трансляція)
Сьогодні, 10:59
Росіяни вбили авіабомбою дитину в Харкові, відбулось засідання Радбезу ООН: головне за ніч
Сьогодні, 07:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua