Зеленський відповів, чи вимагатиме Україна від МКС ордер на арешт Кім Чен Ина

Зеленський: «Я думаю, разом із союзниками ми готові до відповідних кроків»

Рішення щодо відповіді Північній Кореї буде ухваоюватися після бойового застосування солдат КНДР в Україні. Це може бути звернення до Міжнародного кримінального суду. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю південнокорейському телеканалу KBS.

На питання, чи буде Україна подавати на північнокорейського диктатора Кім Чен Ина в Міжнародний кримінальний суд за прикладом, як це було з російським диктатором Володимиром Путіним, Зеленський відповів: «Ми будемо приймати рішення після бойового застосування армії КНДР проти громадян України. Але, якщо Південна Корея буде підтримувати відповідні наші шляхи, то, я думаю, разом із союзниками ми готові до відповідних кроків».

Нагадаємо, СNN інформувало, що невелика кількість солдатів КНДР уже перебуває на території України.

Раніше повідомлялося, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських військових у війні проти України. За його словами, військові підрозділи з КНДР наразі розгорнуто у Курській області РФ. Про це генсек Альянсу заявив на брифінгу.

Також президент Володимир Зеленський із посиланням на дані розвідки заявив, що вже 27-28 жовтня перші військові КНДР будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

Як повідомлялося, військові запаси Північної Кореї дозволять їй проводити бойові дії протягом трьох місяців. Південнокорейське агентство Yonhap зазначає, що заводи КНДР запрацювали на повну потужність, щоб забезпечити необхідність збройних сил Росії в озброєннях.

До слова, The Wall Street Journal писала, що військові КНДР, які перебувають у Росії, можуть не бути найкращими представниками армії Кім Чен Ина. Згідно з відео та інформацією розвідки, це, ймовірно, молоді люди у віці від підліткового до 20 років, які перебувають на початкових етапах військової служби.