Парламент КНДР переобрав Кім Чен Ина главою державних справ

Кім Чен Ин знову став главою державних справ Північної Кореї

Кім Чен Ин очолює країну з грудня 2011 року

Лідера Північної Кореї Кім Чен Ина переобрали на посаду голови державних справ країни. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

Рішення ухвалили під час першого засідання Верховних народних зборів, яке відбулося в Пхеньяні.

Нагадаємо, у лютому 2026 року керівна Трудова партія Північної Кореї переобрала свого лідера Кім Чен Ина генеральним секретарем.

15 березня на парламентських виборах у Північній Кореї правляча партія на чолі з Кім Чен Ином отримала майже повну підтримку, сформувавши новий склад Верховних народних зборів.

Правляча Трудова партія Кореї та її союзники отримали 99,93% голосів і здобули всі 687 місць у Верховних народних зборах. Явка, за офіційною інформацією, становила 99,99%.

Однією з головних особливостей цих виборів стала масштабна кадрова ротація. Понад 70% депутатів – нові обличчя. Це свідчить про переформатування політичної системи та посилення контролю з боку Кім Чен Ина.