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Ангела Меркель може стати переговорником від ЄС: екс-канцлерка проти

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Ангела Меркель може стати переговорником від ЄС: екс-канцлерка проти
Ім'я Меркель у дискусії про переговорника з'явилося ще в травні
фото з відкритих джерел

Ван Акен: Трамп Україну не врятує – ЄС має діяти самостійно

Співголова німецької партії «Ліві» Ян ван Акен запропонував призначити колишню канцлерку Ангелу Меркель переговорником Євросоюзу між Росією та Україною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Der Spiegel.

У понеділок ван Акен заявив журналістам у Берліні, що ЄС має набагато активніше займатися переговорами і дипломатією. «Дональд Трамп Україну не врятує», – наголосив він. На його думку, Меркель здатна виступати врівноважуючою стороною і є серйозною співрозмовницею, яку сприймуть і в Москві, і в Києві. До того ж вона вільно говорить російською і особисто знайома з Путіним та Зеленським. Ван Акен переконаний: цього року між двома країнами відбудуться реальні переговори. «Лише Європа може просунути їх уперед», – додав він.

Шредер – несерйозно, Меркель – інша справа

Паралельно в дискусії фігурує ім'я колишнього канцлера Герхарда Шредера – його запропонував Кремль. Ван Акен відкинув цю ідею відверто: «Він усім нам не подобається, і пропозиція несерйозна». Втім, зазначив він, те, що Росія взагалі вжила слово «переговори», – вже сигнал, який варто підхопити.

Шредер після канцлерства став лобістом у російських енергетичних компаніях. Формально він дистанціювався від вторгнення в Україну, але особисті стосунки з Путіним зберіг. Минулого тижня вони зустрілися в московському Кремлі.

Меркель знову проти  

Сама колишня канцлерка не підтримала ідею свого призначення. За її словами, обговорювати врегулювання з Росією мають нинішні європейські лідери. Офіс Меркель ще в травні повідомив Spiegel, що жодних звернень до неї не надходило; на пряме запитання – чи могла б вона стати посередницею – відповіді не дали.

У Берліні кандидатури Меркель, Шредера чи колишнього голови ЄЦБ Маріо Драгі відкидають. У урядових колах натякають, що ключову роль у переговорах і надалі мають відігравати країни «трійки Е3» – Німеччина, Франція та Велика Британія. У неділю ввечері їхні лідери – канцлер Фрідріх Мерц, президент Макрон і прем'єр Стармер – зустрілися в Лондоні, щоб обговорити підтримку України та шанси на переговори з Росією. Пізніше до них приєднався Зеленський – після чого сторони оприлюднили спільну заяву з п'ятьма умовами миру.

Нагадаємо, у травні «Главком» повідомляв, що Меркель опинилася серед головних кандидатів на роль переговорника ЄС – поряд із президентом Фінляндії Александером Стуббом і Маріо Драгі.

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Теги: росія Фрідріх Мерц президент Велика Британія Франція Дональд Трамп Європа Ангела Меркель Німеччина переговори

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