Зеленський поговорив з Макроном і узгодив кроки перед G7

Володимир Зеленський: готуємося до G7 у Франції – важливо, щоб були сильні результати

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном: сторони ще раз обговорили підсумки зустрічі в Лондоні та узгодили наступні кроки напередодні саміту G7. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал глави держави.

Зеленський назвав розмову дуже змістовною. Лідери ще раз пройшлися ключовими темами лондонської зустрічі та скоординували дипломатичні кроки на найближчий час.

«Усі наявні перспективи маємо використати, щоб активізувати дипломатію та наблизити закінчення війни Росії проти України. Готуємось до формату G7 у Франції, і важливо, щоб були сильні результати. Дякую, Емманюеле!», – написав президент.

У розмові з Макроном Зеленський також поділився деталями своїх переговорів із посланцями президента США – Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, які відбулися того ж дня у Кишиневі. За словами президента, розмова була дуже позитивною.

G7 в Евіані: дипломатія у вирішальний момент

Саміт «Великої сімки» відбудеться 15–17 червня в Евіан-ле-Бен на березі Женевського озера у Франції. Це перший великий дипломатичний майданчик після лондонської зустрічі «євротрійки» плюс Україна, на якій сторони наголосили на необхідності нарощувати виробництво перехоплювачів, розвивати системи далекобійної зброї та антибалістичного захисту.

Лідери Британії, Франції та Німеччини також домовилися з Зеленським, як використати G7 в Евіані, саміт НАТО в Анкарі та зустрічі Коаліції охочих для координації підтримки України.

Нагадаємо, напередодні, 7 червня, Зеленський провів у Лондоні переговори зі Стармером, Макроном і Мерцом: за підсумками зустрічі лідери чотирьох країн оприлюднили спільну заяву. До слова, Британія, Франція та Німеччина висунули п'ять умов для миру в Україні, закликавши Путіна погодитися на негайне і повне припинення вогню.