Кім Чен Ин, який подружився із Путіним, взявся за нові «чистки» партії

Північнокорейський диктатор незадоволений «дисципліною» у правлячій партії

Лідер КНДР Кім Чен Ин провів засідання секретаріату Центрального комітету Трудової партії Кореї (ЦК ТПК) та обговорив зміцнення дисципліни в партії. Про це повідомляє північнокорейське Центральне телеграфне агентство.

«Секретаріат ЦК ТПК серйозно обговорив те, що слід встановити в партії атмосферу суворого дотримання дисципліни і розгорнути інтенсивнішу боротьбу проти неблагонадійних і нереволюційних дій деяких партпрацівників, включаючи зловживання службовим становищем і бюрократизм» – йдеться у повідомленні.

Кім Чен Ин підкреслив, що встановлення дисципліни в партії є «першочерговим найважливішим завданням». Він наказав посилити системи контролю за дисципліною, зокрема Центральну ревізійну комісію ТПК, та «деталізувати норми контролю та покарання». Зокрема, за його словами, слід розширити повноваження відділів та організацій, що контролюють дисципліну, а також запровадити суворий режим перевірки та покарання.

Нагадаємо, 12 червня лідер КНДР Кім Чен Ин привітав російського диктатора Володимира Путіна з днем Росії та заявив про повну підтримку злочинних дій російської держави. Крім того, лідер КНДР висловив сподівання на розвиток та розширення «добросусідських відносин» з РФ.

До слова, ЄС наклав нові санкції на Північну Корею через випробування зброї. Також США наклали санкції проти однієї фізичної особи і торговельної компанії з Північної Кореї, а також двох російських банків через їхнє сприяння розробкам ракетних та ядерних програм Пхеньяна.