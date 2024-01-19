Законодавці з ЄС закликали США негайно схвалити допомогу Україні – ЗМІ

США ризикують втратити європейську допомогу в потенційному конфлікті з Китаєм через Тайвань

Законодавці з Європи та Канади, які відвідали Вашингтон цього тижня, висунули серйозні попередження як демократам, так і республіканцям, стверджуючи, що Сполучені Штати повинні допомогти Україні забезпечити перемогу над Росією цього року.

Про це повідомляє The Hill.

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Інакше США ризикують втратити європейську допомогу в потенційному конфлікті з Китаєм через Тайвань.

Звернення надійшло від делегації голів комітетів у закордонних справах із шести країн Європи та Канади, які зустрілися із законодавцями США в перервах між напруженими переговорами щодо політики безпеки кордонів, яка затримує великий пакет фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.

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«Реальність така, що США також потрібен тривожний сигнал», – заявила член парламенту Великої Британії Алісія Кернс, яка очолює Спеціальний комітет із закордонних справ.

Кернс додала, що демократам потрібно припинити «ховатися в бункері» і не можна дозволяти республіканцям визначати порядок денний США у зовнішній політиці.

Європейці заявили, що немає жодної заміни американській військовій підтримці України або її лідерству на світовій арені.

Також британський депутат заявила, що якщо Тайвань буде захоплено, США повинні будуть займатися цим питанням разом з Японією, Південною Кореєю та Австралією.

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За її словами, Британія і Європа буде змушена займатися питанням війни в Україні і сказати США, що не зможуть підтримати їх у питанні Тайваню.

Як повідомлялося, президент Сполучених Штатів Джо Байден підписав законопроєкт про тимчасовий бюджет країни. Це дало змогу відтермінувати шатдаун.

Нагадаємо, президент США Джо Байден погодився на посилення імміграційної політики, щоб уникнути критики та забезпечити допомогу Україні.

Зазначимо, лідер більшості в Сенаті Сполучених Штатів Чак Шумер заявив, що прийняття пакета національної безпеки, який передбачає нове фінансування для України, стане наступною ціллю Сенату після тимчасового бюджету.

Нагадаємо, президент США Джо Байден провів зустріч із лідерами Конгресу в Білому домі, де обговорив своє прохання про виділення мільярдів доларів на фінансування України та Ізраїлю.

До слова, держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, якщо Конгрес США не затвердить додаткове фінансування України, про яке попросив президент Джо Байден, це створить справжню проблему.