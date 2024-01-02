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США заявили, що бойові дії в Газі переходять у менш інтенсивну фазу

Діана Гасюк
glavcom.ua
США заявили, що бойові дії в Газі переходять у менш інтенсивну фазу
фото: CNN

Сполучені Штати тиснуть на владу Ізраїлю, щоб вона розпочала «хірургічну фазу» бойових дій

Оголошення Ізраїлем про скорочення  своєї військової присутності в Секторі Гази вказує на початок поступового переходу бойових дій до менш інтенсивної фази. Про це заявив журналістам високопоставлений представник адміністрації США, передає CNN.

«В американській адміністрації вважають, що наступні кілька тижнів стануть критично важливим періодом, який продемонструє готовність прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу перейти до менш інтенсивної фази боротьби з ХАМАС у Газі», – зазначається в повідомленні.

Зауважується, що Сполучені Штати тиснуть на владу Ізраїлю, щоб вона розпочала «хірургічну фазу» бойових дій.

Очікується, що цього тижня держсекретар США Ентоні Блінкен вирушить на Близький Схід, аби продовжити переговори з ізраїльським керівництвом щодо наступного етапу війни в Газі. Поїздка Блінкена стане продовженням ініціативи адміністрації Байдена стосовно проведення майже щотижня прямих зустрічей представників влади США з воєнним кабінетом Ізраїлю.

Нагадаємо, що раніше Біньямін Нетаньягу назвав три «передумови для миру» в Секторі Гази.

Також прем'єр-міністр назвав умови, які вважає необхідними для завершення війни проти палестинських бойовиків ХАМАС у Секторі Гази. 

До слова, нещодавно Ізраїль анонсував поглиблення бойових дій у Секторі Гази.

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Теги: Ізраїль ХАМАС Ентоні Блінкен

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