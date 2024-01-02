США заявили, що бойові дії в Газі переходять у менш інтенсивну фазу

Сполучені Штати тиснуть на владу Ізраїлю, щоб вона розпочала «хірургічну фазу» бойових дій

Оголошення Ізраїлем про скорочення своєї військової присутності в Секторі Гази вказує на початок поступового переходу бойових дій до менш інтенсивної фази. Про це заявив журналістам високопоставлений представник адміністрації США, передає CNN.

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«В американській адміністрації вважають, що наступні кілька тижнів стануть критично важливим періодом, який продемонструє готовність прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу перейти до менш інтенсивної фази боротьби з ХАМАС у Газі», – зазначається в повідомленні.

Зауважується, що Сполучені Штати тиснуть на владу Ізраїлю, щоб вона розпочала «хірургічну фазу» бойових дій.

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Очікується, що цього тижня держсекретар США Ентоні Блінкен вирушить на Близький Схід, аби продовжити переговори з ізраїльським керівництвом щодо наступного етапу війни в Газі. Поїздка Блінкена стане продовженням ініціативи адміністрації Байдена стосовно проведення майже щотижня прямих зустрічей представників влади США з воєнним кабінетом Ізраїлю.

Нагадаємо, що раніше Біньямін Нетаньягу назвав три «передумови для миру» в Секторі Гази.

Також прем'єр-міністр назвав умови, які вважає необхідними для завершення війни проти палестинських бойовиків ХАМАС у Секторі Гази.

До слова, нещодавно Ізраїль анонсував поглиблення бойових дій у Секторі Гази.