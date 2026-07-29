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Китай готує поставки переносних зенітних комплексів до Ірану – Reuters

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Китай готує поставки переносних зенітних комплексів до Ірану – Reuters
Китайський переносний зенітно-ракетний комплекс QW-12
фото з відкритих джерел

Пекін заперечує інформацію про підготовку поставок озброєння

Китай найближчими тижнями має поставити Ірану першу партію з 300–400 переносних зенітно-ракетних комплексів QW-12 та FN-16. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters, яке отримало цю інформацію від власних джерел.

За словами співрозмовників Reuters, угода вартістю $60–70 млн є однією з найбільших відомих спроб Тегерана посилити ближню протиповітряну оборону після нещодавнього конфлікту зі США та Ізраїлем.

За даними джерел Reuters, контракт уклали з гонконзькою компанією Zhongqing Baoshang International Investment, яка виступила посередником між Іраном та китайським виробником.

Джерела попередили, що, хоча угоду було підписано, графіки поставок, обсяги та інші деталі реалізації все ще можуть змінитися.

Постачання планують здійснювати спочатку повітрям із китайського Урумчі через Пакистан до Ірану. Водночас джерела зазначають, що деталі угоди, обсяги та графіки поставок можуть змінитися.

Міністерство закордонних справ Китаю назвало повідомлення про угоду «безпідставними». Пекін заявив, що виступає за припинення конфліктів і мирне врегулювання.

Пакистанське військове відділення зв'язків з громадськістю ISPR заявило: «Припущення про причетність Пакистану до постачання зброї протиповітряної оборони Ірану з Китаю є абсолютно вигаданими та хибними».

Нагадуємо, Іран протягом останніх двох десятиліть активно розвивав власні ракетні, безпілотні та радіолокаційні програми. Водночас військові експерти зазначають, що переносні зенітно-ракетні комплекси залишаються важливим елементом ближньої ППО завдяки своїй мобільності та меншій вразливості порівняно зі стаціонарними системами.

Зазначимо, в. о. голови МЗС України Андрій Сибіга провів телефонні переговори з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі. 

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Теги: Іран Китай Пакистан озброєння

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