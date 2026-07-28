«Наша мета – уникнути ескалації». Сибіга провів розмову з очільником МЗС Ірану

Сибіга наголосив на необхідності утримуватися від будь-яких ескалаційних кроків

В. о. голови МЗС України Андрій Сибіга провів телефонні переговори з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС.

«Дипломатія – це пряма розмова, навіть коли вона складна. Наша мета – уникнути непотрібної ескалації. Я повторив, що всі дії України спрямовані виключно на захист нашої країни від російської агресії та ніколи не мали на меті атакувати цивільні судна чи людей. Це також стосується заяв Ірану про загибель їхнього громадянина та пошкодження цивільного судна в одному з нещодавніх інцидентів. Наша мета – протидія російській агресії, яка і є першопричиною усіх похідних інцидентів, і саме Росія несе повну відповідальність за всі провокації та жертви», – зазначив очільник МЗС України.

Андрій Сибіга наголосив на необхідності утримуватися від будь-яких ескалаційних кроків, а також припинити будь-яку підтримку війни Росії проти України. «Ця війна є незаконною і має закінчитися. Наша позиція залишається незмінною: Європа та Близький Схід заслуговують на стабільність, безпеку та мир», – додав він.

Нагадаємо, 26 липня Міністерство закордонних справ Ірану публічно звинуватило Україну в ударі по судну в Каспійському морі. У Тегерані стверджують, що внаслідок атаки загинув один моряк, ще один отримав поранення, та заявили, що цей інцидент «не може залишитися без відповіді».

Як повідомлялося, після різкої заяви Тегерана на адресу України фахівці звернули увагу на можливості іранського ракетного арсеналу. Частина балістичних ракет середньої дальності, які перебувають на озброєнні Ірану, теоретично здатна досягати української території безпосередньо з пускових позицій у північних районах країни.

До слова, офіційних даних про намір Ірану бити ракетами по Україні немає. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зауважив, що зброя в Ірану для таких дій потенційно є.