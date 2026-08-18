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Росія націлилася на вибори у Франції. Кремль почав операцію «Матрьошка»

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росія націлилася на вибори у Франції. Кремль почав операцію «Матрьошка»
Росія могла запустити кампанію проти кандидатів у президенти Франції
колаж: glavcom.ua

Фейкові сайти та акаунти поширювали неправдиві повідомлення про тяжкі хвороби потенційних кандидатів у президенти

Паризька прокуратура розпочала розслідування можливої російської інформаційної кампанії, спрямованої проти потенційних кандидатів на президентських виборах у Франції 2027 року. Під інформаційні атаки вже потрапили колишні прем'єр-міністри Габріель Атталь та Едуар Філіп. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Euronews.

Зокрема, у соціальних мережах поширювали фейкові відео про Габріеля Атталя. Для їхнього оформлення використовували логотипи та візуальний стиль відомих французьких видань Le Figaro та Libération.

У цих матеріалах поширювали неправдиву інформацію про нібито проблеми зі здоров'ям політика. Йшлося, зокрема, про його госпіталізацію та хворобу Паркінсона.

7 серпня Атталь подав скаргу через «іноземне втручання». Він заявив, що інформаційна атака походила «з російських мереж».

Політик також попередив про небезпеку таких кампаній напередодні президентських виборів. На його думку, без належної протидії вони можуть вплинути на перебіг голосування, а мета росіян – «вкрасти» вибори у французьких громадян.

Ще одним об'єктом поширення неправдивої інформації став Едуар Філіп. На декількох фальшивих сайтах та в акаунтах у соціальних мережах стверджувалося, що колишній глава уряду нібито страждає на форму «деменції», яка не дозволить йому взяти участь у президентських перегонах. Оточення політика цю інформацію спростувало.

Експерти з відстеження бот-мереж AntiBot4Navalny заявили про виявлення операції впливу та дезінформації, яка отримала назву «Матрьошка».

За даними дослідників, кампанія спрямована на поширення неправдивої інформації в інтересах Росії. Джерело у французьких службах безпеки зазначило, що такі операції поки залишаються малопомітними.

Водночас це перші інформаційні атаки від початку нинішньої кампанії, які безпосередньо націлені на потенційних претендентів на посаду президента Франції.

Нагадаємо, президентські вибори у Франції можуть відбутися 18 квітня та 2 травня 2027 року. Саме на ці дати, за даними французьких ЗМІ, заплановані перший та другий тури голосування.

Як повідомляло Le Figaro, французька влада розглядала два варіанти проведення виборів: 11 і 25 квітня або 18 квітня і 2 травня. Після обговорень було обрано другий сценарій.

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Теги: вибори Франція

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