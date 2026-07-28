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Іран наблизився до відкриття Ормузької протоки, – Bloomberg

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Іран наблизився до відкриття Ормузької протоки, – Bloomberg
Ормузьку протоку готують до розмінування після переговорів з Іраном
фото: АР

Оманські посередники розраховують уже найближчими днями оголосити про прогрес, однак судноплавство може відновитися лише після розмінування акваторії

Іран та Оман продовжують переговори щодо відновлення судноплавства через Ормузьку протоку. Посередники сподіваються вже найближчими днями досягти прогресу, який може стати кроком до відкриття одного з найважливіших морських маршрутів світу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За інформацією агентства, переговори тривають після зустрічі, що відбулася минулими вихідними в Тегерані. За словами співрозмовників Bloomberg, однією з ключових пропозицій є відкриття так званого «середнього проходу» через Ормузьку протоку для цивільного судноплавства.

Оманські переговорники налаштовані оптимістично й очікують, що вже найближчими днями зможуть повідомити про позитивні результати перемовин. Водночас джерела наголошують, що остаточних домовленостей поки немає.

Однією з головних перешкод для відновлення руху суден залишаються морські міни, які, за даними співрозмовників агентства, ймовірно, були встановлені Іраном. Саме тому перед повноцінним відкриттям маршруту може знадобитися масштабне розмінування акваторії.

Як зазначає Bloomberg, Велика Британія, Франція та низка інших європейських країн уже заявили про готовність очолити роботи з розмінування, однак лише після того, як безпекова ситуація дозволить це зробити.

За словами джерел, досягнення домовленостей щодо Ормузької протоки також може відкрити шлях до відновлення переговорів між Іраном та США щодо припинення війни.

Водночас, попри відносне затишшя, судноплавство через Ормузьку протоку залишається суттєво обмеженим. Bloomberg повідомляє, що більшість суден або взагалі не проходять цією ділянкою, або рухаються з вимкненими системами автоматичної ідентифікації.

Нагадаємо, 27 липня президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не виключає позитивного розвитку переговорів із Тегераном, однак одночасно готується й до альтернативного сценарію, якщо дипломатичним шляхом домовитися не вдасться.

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Теги: Дональд Трамп Іран війна Оман транзит

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