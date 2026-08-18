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Естонія вивчає причетність Росії до пожежі на оборонному підприємстві

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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Естонія вивчає причетність Росії до пожежі на оборонному підприємстві
Підприємство розробляє та виготовляє НРК, в тому числі для української армії
Фото: пресслужба Milrem Robotics

Правоохоронці розглядають версію саботажу та спроби залякування країни через підтримку Києва

Влада Естонії розслідує можливу причетність Росії до пожежі, що спалахнула в будівлі оборонної компанії Milrem Robotics. Прокуратура країни підозрює, що причиною займання став навмисний підпал, повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

«Одна з версій, яка перевіряється, полягає в тому, що це міг бути диверсійний акт і що за підпалом стоїть Росія. Якщо метою цього акту було залякати Естонію, посварити наших людей один з одним або змусити нас припинити підтримку України, то він не вдасться», – розповів прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал.

Він також повідомив, що правоохоронці вже встановили осіб підозрюваних та клопочуть про їхній арешт. Унаслідок пожежі ніхто з людей не постраждав.

Компанія Milrem Robotics розробляє та виготовляє безпілотні наземні комплекси, які активного використовуються українськими військовими. Крім того, у червні підприємство відкрило нову виробничу лінію у Нідерландах для випуску додаткової сотні машин для потреб України.

Генеральний директор Департаменту охоронної поліції Естонії Марго Паллосон підкреслив необхідність бути готовими до невійськових загроз та провокацій з боку Кремля, назвавши Росію довгостроковою екзистенційною загрозою.

Нагадаємо, нещодавно Естонія ввела в експлуатацію нову систему моніторингу дронів, до складу якої входять радіолокаційні станції та сучасні засоби спостереження. Прикордонна служба Естонії отримала можливість відстежувати рух літальних апаратів уздовж третини річкового кордону – на ділянці від міста Нарва до Нарва-Йиесуу. Повний контроль над усією прикордонною річкою планується встановити вже наступного року.

Раніше Польща та країни Балтії посилили захист критичної інфраструктури через побоювання щодо можливих російських диверсій. У регіоні припускають, що Москва може влаштувати атаку під чужим прапором із використанням українських безпілотників.

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Теги: росія розслідування пожежа завод Естонія

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