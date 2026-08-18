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У Латвії внаслідок масштабної кібератаки викрадено персональні дані понад мільйона людей

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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У Латвії внаслідок масштабної кібератаки викрадено персональні дані понад мільйона людей
Хакери заволоділи інформацією з платіжних квитанцій за останні 18 років
фото з відкритих джерел

Влада країни розслідує можливе втручання іншої держави та оцінює відповідальність керівництва

Внаслідок кібератаки на Дирекцію безпеки дорожнього руху Латвії (CSDD) зловмисники отримали несанкціонований доступ до персональних даних 1,2 мільйона осіб, повідомляє «Главком» з посиланням на LSM.

Хакери заволоділи інформацією з платіжних квитанцій за останні 18 років, серед якої опинилися персональні коди громадян, реєстраційні номери підприємств, імена, прізвища, суми та дати платежів, а також реєстраційні номери транспортних засобів і зафіксовані адреси.

Як зазначив керівник IT-департаменту CSDD Маріс Пуріньш, контактні дані клієнтів, такі як номери телефонів та електронна пошта, внаслідок атаки викрадені не були.

«CSDD продовжує розслідування кібератаки. Ми обмежили для неавторизованих користувачів можливість отримувати інформацію про транспортний засіб за його державним реєстраційним номером, зокрема дані про марку та модель. Ми також продовжуємо співпрацювати з компетентними органами, надаючи всю інформацію, що є в розпорядженні CSDD, для встановлення осіб, які скоїли кібератаку», – повідомив Пуріньш.

Прем'єр-міністр Андріс Кулбергс не виключає, що за цим нападом може стояти інша держава, та доручив оцінити відповідальність ради й правління CSDD. При Державній канцелярії вже створено спеціальну робочу групу для координації ліквідації наслідків інциденту.

До слова, 18 серпня сервери Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) зазнали несанкціонованого втручання, що має ознаки хакерської атаки. Це сталося напередодні завершення 22 серпня строку подання заявок на участь у конкурсі з відбору управителя активів, підконтрольних російському підсанкційному олігарху Михайлу Фрідману.

 

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Теги: викрадення хакер кібератака Латвія

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