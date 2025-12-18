США схвалили найбільший в історії пакет військової допомоги Тайваню

Пентагон стверджує, що поставки зброї Тайваню відповідають національним, економічним і безпековим інтересам США

Країна отримає реактивні системи залпового вогню, гаубиці, протитанкові ракети тощо

США схвалили продаж озброєнь Тайваню на $11,1 млрд. Це найбільший пакет військової допомоги для острова за всю історію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Оголошення про продаж зброї Тайваню стало другим за час нинішньої адміністрації президента США Дональда Трампа та з’явилося на тлі посилення військового й дипломатичного тиску з боку Китаю.

За даними Міністерства оборони Тайваню, пакет охоплює вісім позицій озброєнь, зокрема реактивні системи залпового вогню Himars, гаубиці, протитанкові ракети Javelin, баражуючі боєприпаси-дрони Altius, а також запчастини до іншої військової техніки. Наразі угода перебуває на етапі офіційного повідомлення Конгресу США, який має право заблокувати або змінити продаж.

Пентагон заявив, що постачання озброєння відповідають національним, економічним і безпековим інтересам США та сприятимуть модернізації збройних сил Тайваню і збереженню його надійного оборонного потенціалу.

Тайвань, за підтримки США, робить ставку на асиметричну війну – використання мобільних, відносно недорогих, але ефективних засобів ураження, зокрема дронів і ракетних систем. Речниця президентської адміністрації Тайваню Карен Куо заявила, що країна продовжить оборонні реформи й зміцнюватиме мир через силу, подякувавши Вашингтону за підтримку.

Минулого місяця президент Тайваню Лай Чін-де оголосив про додатковий оборонний бюджет у $40 млрд на 2026–2033 роки, наголосивши, що «в питаннях національної безпеки компромісів бути не може».

Нагадаємо, Сенат США переважною більшістю голосів проголосував за прийняття законопроєкту про асигнування для національної оборони (NDAA), який, серед іншого, передбачає допомогу для України.

До слова, Міністерство оборони Китаю офіційно висловило протест Сполученим Штатам Америки. Причиною стала нещодавно схвалена Вашингтоном угода про продаж американської зброї Тайваню.