Тайвань переймає досвід України й навчає громадян керувати дронами

Kuma Academy: курс не озброює цивільних, а вчить спостерігати за загрозами й ділитися інформацією

На Тайвані запустили першу програму цивільної оборони з навчання керування дронами – на курси записуються як молодь, так і люди похилого віку, занепокоєні зростаючою загрозою з боку Китаю. Про це пише «Главком» з посиланням на The Guardian.

Перший досвід пілотування

У невеликій переповненій кімнаті в Тайбеї 48-річний Пан Цзянь-цзінь намагається втримати дрон у рівному польоті. Він ніколи раніше не керував безпілотником, але впевнено проводить апарат через трасу з конусів, не зачепивши жодного. Разом із ним навчання проходять близько двох десятків учасників – це перший набір тайванської програми пілотування дронів для цивільних.

«Війна в Україні справді змінила підхід до використання дронів. Це наче я отримав ще один навик, який зможу застосувати, якщо колись знадобиться», – каже Пан, який працює на харчовому підприємстві.

Уроки з України

Новаторську програму запустили у травні – це черговий доказ того, що тайванський рух цивільної оборони переймає досвід України, де дрони відіграють дедалі важливішу роль у стримуванні російської агресії. На острові вже кілька років спостерігається сплеск інтересу до підготовки рятувальників і фахівців з надання першої допомоги: наразі діє понад 30 волонтерських груп, що займаються захистом населення.

Тепер до цього переліку навичок додалося пілотування дронів. У разі китайського вторгнення безпілотні системи можуть стати особливо корисними для розвідки на лінії фронту – зокрема через гористий рельєф острова.

За словами речника Kuma Academy Тан Цзун-і, курс не має на меті озброїти цивільних. Натомість він допомагає людям перейти від пасивного захисту – переховування в укриттях – до активнішої ролі: спостереження за загрозами й обміну інформацією. Цю думку поділяє і один з учасників курсу, який побажав лишитися анонімним через специфіку роботи: «Я можу не бути військовим, але якби [вторгнення Китаю] колись сталося, я, як громадянин, хотів би мати змогу хоч якось допомогти».

Дрони стають масовим явищем

За даними Управління цивільної авіації Тайваню, у грудні кількість зареєстрованих на острові дронів перевищила 39 тисяч. У 2024 році мінімальний вік для реєстрації безпілотників знизили до 14 років. У деяких середніх школах Тайбею вже почали проводити літні табори, де учнів навчають збирати дрони з нуля та використовувати їх у пошуково-рятувальних операціях.

Заняття в Kuma Academy настільки популярні, що місця на курс розкупили наперед аж до серпня – щомісяця навчання можуть проходити близько 75 людей.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Тайвань готує своїх громадян до вторгнення Китаю – однак, за даними Washington Post, темпи підготовки призовників і резервістів залишаються повільними.