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У Молдові лідер відомої партії влип у скандал та ризикує опинитися за ґратами

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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У Молдові лідер відомої партії влип у скандал та ризикує опинитися за ґратами

Алексею Лунгу звинувачують у незаконному фінансуванні: йому загрожує від 6 до 10 років ув'язнення

Лідеру молдовської партії «Шанс» Алексєю Лунгу висунули офіційне обвинувачення у справі про незаконне фінансування політичних партій та порушення правил використання партійних коштів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на молдовське видання RISE Moldova.

За даними журналістів, прокуратура завершила процес пред'явлення обвинувачення, а в разі доведення вини політику загрожує від шести до десяти років позбавлення волі. Також санкція статті передбачає штраф до 400 тис. молдовських леїв і заборону обіймати державні посади або займатися певною діяльністю строком до десяти років.

Нагадаємо, що партія «Шанс» є однією з кількох політичних структур, які виникли після заборони та ліквідації проросійської партії «Шор» за рішенням Конституційного суду Молдови. Вона була створена у 2023 році. Лунгу очолив нову політичну силу, яку молдовська влада неодноразово пов'язувала з мережею Шора.

У липні 2026 року Апеляційна палата Кишинева задовольнила позов Міністерства юстиції про ліквідацію партії «Шанс». Тоді ж суд ухвалив рішення про розпуск ще кількох політичних сил, які вважаються наступницями забороненої партії «Шор». Лунгу заявив, що оскаржуватиме це рішення у Верховному суді Молдови та Європейському суді з прав людини.

Ілан Шор був засуджений у Молдові у справі про масштабне банківське шахрайство та перебуває за межами країни. За даними молдовської влади, він проживає в Росії. Там же перебуває його соратниця Марина Таубер, яка також фігурує у кримінальних справах у Молдові. Обидва останнім часом брали участь у публічних заходах у Росії.

Боротьба з незаконним фінансуванням політичних партій залишається одним із пріоритетів молдовських правоохоронних органів. Упродовж останніх місяців Антикорупційна прокуратура країни передала до суду низку справ щодо колишніх керівників і функціонерів партії «Шор», яких підозрюють у сприянні фінансуванню політичної сили коштами організованої злочинної групи.

Раніше повідомлялося, що Центральна виборча комісія Молдови відмовила у реєстрації на парламентських виборах проросійському блоку «Побєда», який очолює олігарх-утікач Ілан Шор.

До слова, у період з вересня по жовтень 2024 року в Республіку Молдова було переведено близько $39 млн з метою виборчої корупції. За словами глави Генерального інспекторату поліції, кошти переказували з Росії через застосунок «Промсвязьбанку» (PSB). Схема підкупу виборців почала діяти наприкінці весни, але восени напередодні виборів і референдуму кількість переказів збільшилася.

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Теги: партії злочин політика Молдова

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