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Петер Мадяр назвав винуватців енергетичної кризи в Угорщині

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Петер Мадяр назвав винуватців енергетичної кризи в Угорщині
Прем’єр Угорщини звинуватив уряд Орбана в енергокризі
фото: facebook.com/peter.magyar.102

Прем'єр заявив, що попередня влада знала про ризики для АЕС «Пакш» ще з 2022 року, але нічого не робила

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що нинішня енергетична криза, яка виникла на тлі аномальної спеки та рекордного обміління Дунаю, стала наслідком багаторічних прорахунків та бездіяльності уряду Віктора Орбана. За його словами, попередня влада ще кілька років тому знала про критичний стан енергосистеми, однак не вжила необхідних заходів для її модернізації та диверсифікації. Як пише «Главком», про це Мадяр написав у соцмережі X.

За словами глави угорського уряду, проблема не обмежується лише екстремальною спекою, через яку єдина в країні атомна електростанція «Пакш» опинилася на межі повної зупинки. Він стверджує, що ще у 2022 році тодішня влада мала інформацію про вразливість енергетичної системи.

«Віктор Орбан та його уряд ще у 2022 році знали, що енергосистема Угорщини на межі. Але вони нічого не робили… Першопричиною було те, що уряд тоді навантажив систему енергоспоживанням, яке дорівнює продуктивності всієї АЕС «Пакш», щоб обслуговувати великих інвесторів», – заявив Мадяр.

Прем’єр також звинуватив попередній уряд у відсутності інвестицій у нові генерувальні потужності. За його словами, протягом більш ніж десяти років у країні фактично не будували нових електростанцій, недостатньо вкладали кошти в модернізацію наявної інфраструктури, а швидке зростання сонячної генерації не супроводжувалося розвитком електромереж і резервних потужностей.

«Швидке розширення сонячної генерації не супроводжувалося належним оновленням електромережі та резервних потужностей… Будівництву вітрових електростанцій перешкоджали», – зазначив Мадяр.

Петер Мадяр звинуватив уряд Орбана у виникненні енергетичної кризи в Угорщині
Петер Мадяр звинуватив уряд Орбана у виникненні енергетичної кризи в Угорщині
фото: скрин

Нагадаємо, що енергетична криза в Угорщині загострилася через рекордне падіння рівня води в Дунаї. АЕС «Пакш», яка забезпечує близько половини виробництва електроенергії країни, використовує річкову воду для охолодження реакторів. Через критично низький рівень води станція була змушена поступово знижувати потужність енергоблоків, а уряд попереджав про можливу повну зупинку підприємства – вперше за 44 роки його роботи.

На початку серпня уряд Угорщини вже запровадив надзвичайні заходи з економії електроенергії. Влада закликала великих промислових споживачів скоротити використання електроенергії, частину державних установ перевели на дистанційну роботу, а декоративне освітлення державних будівель вимкнули. За оцінками уряду, енергокриза може коштувати країні від 100 до 200 млрд форинтів через необхідність збільшення імпорту електроенергії.

Попри різку критику попереднього керівництва, Мадяр раніше заявляв, що навіть у разі повної зупинки АЕС «Пакш» енергопостачання населення залишатиметься стабільним завдяки можливості імпортувати до 3,6–3,8 ГВт електроенергії із сусідніх країн.

До слова, раніше через загрозу зупинки станції угорський уряд звернувся до населення і великих промислових споживачів з проханням добровільно скоротити споживання електроенергії, а також не виключив можливості ротаційних відключень світла.

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Теги: Угорщина Петер Мадяр Віктор Орбан енергетика

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