Китай створив мікрохвильову зброю проти супутників Starlink

SCMP: система здатна формувати спрямовані імпульси потужністю до 100 гігават

Дослідники Національного університету оборонних технологій Китаю розсекретили дані про серію потужних мікрохвильових систем, здатних вражати апарати на низькій навколоземній орбіті, зокрема супутники Starlink. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на South China Morning Post.

Що відомо про нову зброю

Йдеться про кілька так званих імпульсних мікрохвильових систем (HPM-зброї), які накопичують електричну енергію, а потім вивільняють її одним потужним розрядом – за принципом, подібним до роботи котушки Тесла. Найпотужніша з представлених систем здатна формувати спрямовані імпульси до 100 гігават, поєднуючи роботу кількох генераторів одночасно. За оцінками китайських науковців, навіть потужність в 1 гігават достатня, щоб вивести з ладу електроніку низькоорбітального супутника. За даними видання, окремі зразки такої зброї вже перейшли від лабораторних випробувань до практичного застосування й передані військовим.

фото: SCMP

Дослідники під керівництвом Чжан Цзюня з Коледжу перспективних міждисциплінарних досліджень університету зазначили, що технології імпульсного живлення в Китаї «еволюціонували від „функціональних" до „високоефективних" і „довговічних" систем».

фото: SCMP

Як мікрохвильова зброя вражає супутники

На відміну від ракет чи кінетичних перехоплювачів, HPM-зброя не знищує апарат фізично. Потужний імпульс мікрохвильового випромінювання наводить у бортовій електроніці супутника руйнівні перенапруги через антени, кабелі та інші відкриті елементи – і виводить обладнання з ладу без прямого зіткнення. Для країни-атакувальниці це вигідно з двох причин: така атака не створює хмари космічного сміття, яке загрожувало б і власним апаратам, і дає змогу зберігати формальну «правдоподібну заперечність» – довести, що збій викликаний саме ударом зброї, а не технічною несправністю, складно.

Чому мішенню обрано саме Starlink

Мережа Starlink компанії SpaceX Ілона Маска давно є ключовим елементом зв'язку на полі бою, зокрема для українських дронів середньої дальності, що робить її пріоритетною мішенню для противників США. Через розподілену інфраструктуру – тисячі супутників на низькій орбіті – класичні засоби ураження чи глушіння окремих вузлів не завдають мережі суттєвої шкоди, тому Пекін і Москва шукають альтернативні способи протидії. Раніше «Главком» писав, що Росія вже витрачає мільйони доларів на глушіння сигналу Starlink комплексами радіоелектронної боротьби, однак ефективність цього методу обмежена – антени глушіння легко виявляють і знищують. На тлі пошуку способів протидії Росія паралельно розвиває й власний аналог супутникової мережі «Рассвет», хоча поки що явно відстає за масштабом розгортання.

Нагадаємо, «Главком» уже писав, що ще у листопаді 2023 року Китай і Росія узгодили спільну багаторівневу програму боротьби зі Starlink – від дипломатичного тиску до фізичного знищення апаратів на орбіті, за даними спільного розслідування The Insider, Der Spiegel та Le Monde. До слова, ще в лютому SCMP повідомляло про іншу розробку китайських учених – комплекс TPG1000Cs потужністю 20 гігават, здатний розміщуватися на вантажівках, кораблях, літаках чи навіть супутниках.