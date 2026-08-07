Гутерреш висловив «глибоке занепокоєння» ескалацією війни та закликав до негайного припинення вогню

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш рішуче засудив останні масовані російські атаки на Київ та інші українські міста. Водночас він розкритикував нещодавні удари українських безпілотників по території Росії. Про це йдеться в заяві речника генсека ООН, оприлюдненій 6 серпня, повідомляє «Главком».

Гутерреш висловив глибоке занепокоєння через подальшу ескалацію війни та її наслідки для цивільного населення й інфраструктури як в Україні, так і на території Росії. Окремо генсек ООН звернув увагу на українські атаки на російські регіони. У заяві зазначається, що, за наявною інформацією, внаслідок цих ударів були жертви серед цивільних та пошкоджена цивільна інфраструктура.

«Генеральний секретар глибоко стурбований подальшою ескалацією конфлікту, зокрема на території Росії. У цьому контексті він також засуджує нещодавні атаки українських безпілотників на кілька регіонів Російської Федерації, які, за повідомленнями, призвели до жертв серед цивільного населення та пошкодження цивільної інфраструктури», – йдеться у заяві.

Гутерреш наголосив, що атаки на цивільне населення та цивільну інфраструктуру порушують міжнародне гуманітарне право і мають бути негайно припинені.

Також генеральний секретар ООН висловив занепокоєння ситуацією в Чорному та Азовському морях. Він закликав усі сторони забезпечити свободу судноплавства. Крім того, Гутерреш вкотре виступив за негайне та всеосяжне припинення вогню і встановлення «справедливого, сталого і всеосяжного миру» відповідно до міжнародного права та Статуту ООН.

Зазначимо, що між російськими ударами по Україні та українськими атаками на території РФ є принципова відмінність. Сили оборони спрямовують удари на військові та пов'язані з війною об'єкти Росії. Повідомлення про пошкодження цивільної інфраструктури з'являються після роботи російської ППО та падіння уламків безпілотників. Росія ж цілеспрямовано атакує житлову та цивільну інфраструктуру в українських містах, а її удари призводять до загибелі мирних жителів.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року Антоніу Гутерріш зустрівся із прем'єр-міністром Росії Михайлом Мішустіним на конференції учасників Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату. Генсек ООН потиснув руку представнику країни-терориста. За місяць до того на саміті БРІКС у Казані він не лише тиснув руку диктатору Володимиру Путіну, але й вітально нахилявся його бік.