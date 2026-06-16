Китай вперше порушив територіальні води Тайваню

South China Morning Post: два китайські правоохоронні судна зайшли у заборонену зону біля острова Тайпін – експерти вважають це спробою Пекіна закріпити де-факто контроль над акваторією

Два китайські урядові судна вперше в історії порушили тайванську заборонену зону навколо острова Тайпін у Південнокитайському морі – і були витіснені береговою охороною Тайваню. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на South China Morning Post.

Як це відбулося

У четвер о 08:28 два китайські правоохоронні судна – Sansha Zhifa 301 та Sansha No 2, що перебувають під управлінням міста Санша провінції Хайнань, – увійшли у заборонену зону в радіусі 3,2 морської милі навколо острова Тайпін, він же Іту-Аба. О 08:31 вони наблизилися ще більше – до внутрішньої обмеженої зони в радіусі 2,1 морської милі. О 08:43 тайванська берегова охорона витіснила обидва судна за межі контрольованої акваторії.

Тайбей підтвердив: це перший випадок, коли урядові судна материкового Китаю зайшли у визначені Тайванем обмежені води навколо острова Тайпін. Раніше подібних прецедентів не було.

Чому це важливо

На думку експертів, дії Пекіна – не випадкова провокація, а елемент ширшої стратегії. Китай намагається закріпити претензії на суверенітет через демонстрацію фактичної присутності. Кожен такий «перший раз» стає прецедентом для подальшої ескалації і тиску на Тайвань у Південнокитайському морі.

Інцидент стався на тлі звинувачень Пекіна на адресу правлячої на Тайвані Демократичної прогресивної партії у бездіяльності під час переговорів між Японією та Філіппінами щодо розмежування морських кордонів. Ці консультації стосуються виняткових економічних зон, на які претендують як Китай, так і Тайвань. Минулого місяця Токіо і Маніла офіційно оголосили про початок таких переговорів – Пекін різко засудив їх, назвавши «незаконними».

Ширший контекст

Острів Тайпін – найбільший природний острів архіпелагу Спратлі – перебуває під контролем Тайваню з 1956 року. На острові розташована злітна смуга і постійний гарнізон. На той самий острів претендують В'єтнам, Філіппіни і Китай.

У Південнокитайському морі Пекін давно використовує кораблі ВМС і берегової охорони для посилення присутності в спірних районах – Філіппіни вже неодноразово стикалися з китайськими суднами біля стратегічно важливих рифів та островів. Окремо Японія і Китай продовжують суперечку у Східнокитайському морі, де кораблі обох держав регулярно провокують напружені інциденти.

Нагадаємо, тиждень тому «Главком» повідомляв, що Китай розгорнув морську спецоперацію біля Тайваню – як відповідь на переговори Японії та Філіппін щодо морських кордонів.