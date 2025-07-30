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18 країн Євросоюзу запросили €127 млрд на зброю та допомогу Україні

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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18 країн Євросоюзу запросили €127 млрд на зброю та допомогу Україні
Спільна закупівля зброї через програму SAFE дозволяє країнам забезпечити нижчу ціну, ніж якби вони діяли самостійно
фото: EPA

Країни ЄС запросили майже €130 млрд позик на оборону та зброю для України

Вісімнадцять країн Європейського Союзу звернулися до Європейської комісії із запитом на отримання дешевих позик на загальну суму €127 млрд. Про це повідомляє «Главком» з посилання на Politico.

У виданні підкреслюють, що ця значна кількість запитів є великою перемогою для Єврокомісії, оскільки країни від Естонії до Португалії виявили бажання взяти участь у програмі позик за зброю в рамках Механізму сприяння безпеці для Європи (SAFE). Ця ініціатива пропонувала до €150 млрд у вигляді позик під низькі відсотки.

Програма SAFE є частиною ширшої ініціативи Комісії «ReArm Europe», запропонованої в березні, що має на меті зменшити багаторічну військову залежність блоку від Сполучених Штатів.

У своїй заяві в середу Комісія назвала країни, які виявили зацікавленість у отриманні позик: Бельгія, Болгарія, Кіпр, Чехія, Естонія, Іспанія, Фінляндія, Угорщина, Литва, Словаччина, Латвія, Хорватія, Польща, Греція, Португалія, Румунія, Франція та Італія.

Кожна країна встановила мінімальну та максимальну суму, яку вона офіційно запросить для позики пізніше цього року. Це відкриває шлях для виконавчої влади ЄС до використання фінансових ринків та запозичень від імені своїх 27 країн-членів. Хоча Комісія не розкрила цифри по кожній країні окремо, віцепрем'єр-міністр Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що Варшава запросила €45 млрд.

«Сильний інтерес до SAFE, з потенційними оборонними закупівлями на суму щонайменше €127 млрд, демонструє єдність та амбіції ЄС у сфері безпеки та оборони», – написав у своїй заяві комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс.

Спільна закупівля зброї через програму SAFE дозволяє країнам забезпечити нижчу ціну, ніж якби вони діяли самостійно. Крім того, ці дешеві кредити можуть бути повернені протягом 45 років. Головні союзники України вже заявили, що використовуватимуть цю схему для постачання озброєння.

Нагадаємо, Європейська економіка зазнає втрат після укладення торгової угоди зі США, яка передбачає зниження мит з 30% до 15%, вважають західні бізнесмени, економісти і політики. Про це пише The New York Times з посиланням на прогнози Кільського інституту світової економіки (ФРН), повідомляє «Главком».

Найбільше від укладеної угоди постраждає Німеччина – найбільший експортер автомобілів, на які застосовуватиметься тариф у 15%. Економісти розрахували, що падіння німецького виробництва через угоду може сягнути 15%. Загалом у Євросоюзі цей показник може досягти 11%, зазначив вчений із Кільського інституту Юліан Хінц.

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Теги: Європейський союз озброєння

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