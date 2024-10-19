Росіяни зламали «Резерв+»? Міноборони пояснило, що трапилося із застосунком

Чат-бот застосунку нібито вийшов з-під контролю через можливий злам

Міністерство оборони України підтвердило, що проросійські шахрайські групи скористалися колишнім альфа-іменем чат-бота застосунку «Резерв+» для створення фейкового бота. Однак це нібито не вплинуло на безпеку самого застосунку й даних українців. Про це йдеться в заяві Міноборони.

Вона з’явилася на тлі поширення в мережі слів експерта з питань кібербезпеки Костянтина Корсуна, який в етері телеканалу «Київ» сказав, що чат-бот застосунку нібито вийшов з-під контролю через можливий злам.

За його словами, цей чат-бот залишився в месенджері Telegram на пристроях українців. І через нього нібито поширюють шкідливе програмне забезпечення, що викрадає всю інформацію з пристроїв. Так ця інформація начебто потрапила до проросійського хакерського угруповання.

У Міноборони пояснили, що під час запуску «Резерв+» у травні технічну підтримку користувачів здійснювали, зокрема, через Telegram, однак після аналізу ризиків від використання месенджера відмовилися.

«Чат-бот було видалено із застосунку, а також видалено альфа-імʼя бота. Проте це створило можливість для проросійських шахрайських груп, які скористалися колишнім альфа-іменем для створення нового фейкового бота», – кажуть у міністерстві.

Коли ж там виявили розсилку сторонніх файлів через цей фейковий бот, Міноборони звернулося до компанії Telegram, яка видалила бот.

«Важливо підкреслити, що це ніяк не вплинуло на безпеку застосунку «Резерв+». Усі дані користувачів передаються до реєстру «Оберіг» винятково у зашифрованому вигляді. Сам «Резерв+» не зберігає жодних даних про користувачів», – запевняє міністерство.

Як повідомлялося, у жовтні цього року у застосунку Міноборони «Резерв+» стане доступний сервіс рекрутингу. З цим оновленням з’являться актуальні вакансії у військових частинах ЗСУ, що дозволить користувачам застосунку швидше знаходити місце своєї майбутньої служби.

До слова, станом на 14 жовтня до центрів української армії звернулися майже 21 тис. громадян. Протягом минулого тижня – 804 особи. Зазначається, що з усіх 20 954 звернень 5 230 осіб уже стали кандидатами до лав Сил оборони. Найбільше запитів надійшло на посади водіїв, штабних працівників та операторів БпЛА.