Китай запевнив Україну, що не продає зброю в РФ

Кулеба зустрівся з Ван Ї, щоб обговорити відновлення справедливого та міцного миру в Україні

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї зустрівся із своїм українським колегою

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї запевнив українського колегу Дмитра Кулебу, що Пекін не постачає летальну зброю в Росію. Про це повідомляє пресслужба МЗС Китаю.

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«Незалежно від того, як зміниться міжнародна ситуація, Китай сподівається, що китайсько-українські відносини розвиватимуться нормально і продовжуватимуть приносити користь двом народам», – ідеться в заяві МЗС Китаю.

Ван Ї, як розповіли в китайському міністерстві, висловив Кулебі «принципову позицію» Пекіна щодо «українського питання» (так в Китаї називають війну РФ проти України) і наполіг, що сприятиме миру та переговорам, а також не буде «підливати масла у вогонь».

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«Китай не використовує можливості і не продає летальну зброю в райони конфлікту або сторонам конфлікту. Ми продовжуватимемо відігравати конструктивну роль у припиненні війни та якнайшвидшому відновленні миру. Навіть якщо є лише проблиск надії на мир, Китай не відмовиться від своїх зусиль», – заявили в МЗС Китаю.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з главою МЗС Китаю Ван Ї. Сторони обговорили двосторонні відносини та необхідність встановлення справедливого та стійкого миру в Україні.

Раніше повідомлялося, що Китай начебто не був ініціатором і не є учасником так званої «кризи в Україні», проте сидіти «склавши руки та спостерігати» не буде. Про це під час Мюнхенській конференції з безпеки заявив Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї.

Він також додав, що позиція Китаю базується на основі чотирьох принципів: поваги до суверенітету та територіальної цілісності всіх країн, повного дотримання цілей і принципів Статуту ООН, врахування законних безпекових занепокоєнь країн та підтримки конструктивних зусиль для встановлення миру.