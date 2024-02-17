Кулеба провів зустріч з главою МЗС Китаю: про що говорили

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та глава МЗС Китаю Ван І

Кулеба поінформував Ван І про бачення України стосовно майбутнього Саміту глобального миру у Швейцарії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з главою МЗС Китаю Ван І. Сторони обговорили двосторонні відносини та необхідність встановлення справедливого та стійкого миру в Україні. Про це Кулеба написав у соцмережі X.

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«Я зустрівся зі своїм китайським колегою Ван І, щоб обговорити двосторонні відносини, торгівлю та необхідність відновлення справедливого та міцного миру в Україні», – повідомив очільник українського МЗС.

Він також поінформував Ван І про бачення України стосовно майбутнього Саміту глобального миру у Швейцарії.

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«Ми погодилися з необхідністю підтримувати українсько-китайські контакти на усіх рівнях та продовжувати наш діалог», – додав Кулеба.

Раніше повідомлялося, що Китай начебто не був ініціатором і не є учасником так званої «кризи в Україні», проте сидіти «склавши руки та спостерігати» не буде. Про це під час Мюнхенській конференції з безпеки заявив Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї.

Він також додав, що позиція Китаю базується на основі чотирьох принципів: поваги до суверенітету та територіальної цілісності всіх країн, повного дотримання цілей і принципів Статуту ООН, врахування законних безпекових занепокоєнь країн та підтримки конструктивних зусиль для встановлення миру.