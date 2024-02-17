Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кулеба провів зустріч з главою МЗС Китаю: про що говорили

Діана Гасюк
glavcom.ua
Кулеба провів зустріч з главою МЗС Китаю: про що говорили
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та глава МЗС Китаю Ван І
фото: соцмережа Х/Дмитро Кулеба

Кулеба поінформував Ван І про бачення України стосовно майбутнього Саміту глобального миру у Швейцарії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з главою МЗС Китаю Ван І. Сторони обговорили двосторонні відносини та необхідність встановлення справедливого та стійкого миру в Україні. Про це Кулеба написав у соцмережі X.

«Я зустрівся зі своїм китайським колегою Ван І, щоб обговорити двосторонні відносини, торгівлю та необхідність відновлення справедливого та міцного миру в Україні», – повідомив очільник українського МЗС.

Він також поінформував Ван І про бачення України стосовно майбутнього Саміту глобального миру у Швейцарії.

«Ми погодилися з необхідністю підтримувати українсько-китайські контакти на усіх рівнях та продовжувати наш діалог», – додав Кулеба.

Раніше повідомлялося, що Китай начебто не був ініціатором і не є учасником так званої «кризи в Україні», проте сидіти «склавши руки та спостерігати» не буде. Про це під час Мюнхенській конференції з безпеки заявив Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї.

Він також додав, що позиція Китаю базується на основі чотирьох принципів: поваги до суверенітету та територіальної цілісності всіх країн, повного дотримання цілей і принципів Статуту ООН, врахування законних безпекових занепокоєнь країн та підтримки конструктивних зусиль для встановлення миру.

Читайте також: Китай хоче завершення війни? У цьому є логіка
Теги: Україна Дмитро Кулеба Китай

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Не існує сто відсотково «обов'язкових» для виконання міжнародних договорів
Що не так з міжнародними безпековими домовленостями
20 сiчня, 17:41
Володимир Зеленський
Зеленський відповів, скільки б протрималася Україна без допомоги Заходу
20 сiчня, 16:24
Позитивним моментом у рішенні є те, що з боку РФ встановлено порушення по кожній з конвенцій
Міжнародний суд ООН ухвалив рішення за позовом України проти РФ: що з ним не так
1 лютого, 13:55
Лідер більшості в Сенаті Сполучених Штатів Чак Шумер
Вибухи в Кривому Розі, лідер Сенату США анонсував голосування за допомогу Україні: головне за ніч
2 лютого, 07:10
Зеленський повідомив про нові оборонні пакети від партнерів
Зеленський розповів, хто є мішенню Росії у війні
3 лютого, 18:51
Ключовими цілями кампанії, яку розробляв Сергій Кирієнко були дискредитація військового і політичного керівництва Києва
Кремль проводить дезінформаційну кампанію з дискредитації Зеленського – WP
Вчора, 22:15
Німеччина максимально зосередила зусилля на виробництві та постачанні озброєння
Німецький обороний комплекс працює на межі можливостей – представник Міноборони ФРН
8 лютого, 13:32
Еден Голан на шоу Hakochav Haba
Працювала в РФ та виступала в окупованому Криму: Ізраїль обрав представницю на «Євробачення 2024»
7 лютого, 21:29
Уряд планує збільшити штрафи за незаконне рибальство
Уряд планує збільшити штрафи за незаконне рибальство
10 лютого, 14:12

Політика

Кулеба провів зустріч з главою МЗС Китаю: про що говорили
Кулеба провів зустріч з главою МЗС Китаю: про що говорили
Зеленський провів розмову з Байденом: подробиці
Зеленський провів розмову з Байденом: подробиці
«Не будемо сидіти склавши руки»: МЗС Китаю зробив заяву щодо війни в Україні
«Не будемо сидіти склавши руки»: МЗС Китаю зробив заяву щодо війни в Україні
Виступ Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції 2024. Головні заяви
Виступ Зеленського на Мюнхенській безпековій конференції 2024. Головні заяви
Зеленький зробив сміливу пропозицію Трампу
Зеленький зробив сміливу пропозицію Трампу
Міноборони повідомило гарну новину про коаліцію дронів для України
Міноборони повідомило гарну новину про коаліцію дронів для України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
145K
Українські бійці в Авдіївці потрапили в полон: подробиці
23K
ЗМІ показали будинок, у якому живуть батьки і брат Сирського в Росії
19K
Нардеп розповів, як роботодавці ховають працівників від ТЦК
6782
Суд зобов'язав Трампа сплатити понад $350 млн у справі про шахрайство
5677
Житло, робота та соціальний захист: як змінилось життя біженців у Чехії
4803
Урешті війні в Україні прийде кінець, а що далі? Чотири варіанти майбутнього

Новини

«Правки Лозового». Члени Української ради бізнесу звернулися до влади
Сьогодні, 12:30
Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 17 лютого
Сьогодні, 06:21
Всесвітній день людського духу. Які свята відзначаємо 17 лютого
Сьогодні, 00:01
Туман, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 16 лютого
Вчора, 05:51
День військового журналіста в Україні. Які свята відзначаємо 16 лютого
Вчора, 00:00
Окупанти посилили обстріли енергооб’єктів Дніпропетровщини – «Укренерго»
15 лютого, 17:26

Прес-релізи

Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
16 лютого, 17:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua