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Китай презентував новий амбіційний план із працевлаштування

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Китай презентував новий амбіційний план із працевлаштування
У Китаї стане більше робочих місць
фото із відкритих джерел

Китай цього року створить 12 млн нових робочих місць 

Цього року в Китаї планують створити понад 12 млн. нових робочих місць. Про це із посиланням на доповідь уряду країни  пише Sina.

5 березня відкрилася друга сесія Всекитайських зборів народних представників 14-го скликання, і зокрема був представлений звіт про роботу уряду.

«За результатами 2023 року ВВП Китаю перевищить 126 трильйонів юанів. Що означає збільшення на 5,2%, а темпи зростання дозволять залишатись серед найбільших економік світу. Наявний дохід мешканців на душу населення зріс на 6,1%, а розрив у доходах між мешканцями міста та села продовжував скорочуватися. Доходи сільських жителів малозабезпечених районів зросли на 8,4%», – звітує уряд. Крім того, у Китаї збільшився майже на 30% експорт так званих «трьох нових стратегічних продуктів»: електромобілів, літієвих батарей і фотоелектричної продукції.

«У 2024 році очікуване економічне зростання становитиме близько 5%. Китай у 2024 році створить у містах понад 12 млн нових робочих місць», – уточнюється в документі. У доповіді зазначено, що рівень безробіття у КНР у 2024 році становитиме приблизно 5,5%. Як стверджується, цей цільовий показник враховує «збільшення ризиків та викликів у плані функціонування економіки, а також посилення тиску у сфері зайнятості особливо виділених категорій населення».

Згідно з офіційною інформацією, у 2023 році в Китаї було створено 12,44 млн нових робочих місць. Рівень безробіття в країні знизився на 0,4 відсоткового пункту та становив 5,2%. Як пише видання, цей показник враховує ситуацію лише у містах, адже Державне статистичне управління КНР у регулярних звітах не наводить дані про ринок зайнятості у сільській місцевості через специфіку ключових факторів, зокрема міграцію робочої сили.

До слова, світова економіка може зазнати нового буму імпорту дешевих китайських товарів, пише The Wall Street Journal. За оцінками економістів, «китайський шок», який світ пережив наприкінці 1990-х та на початку 2000-х років, може повторитися.

Читайте також: Китай зробив крок, який може відштовхнути іноземних інвесторів – NYT
Теги: економіка експорт Китай ринок безробіття населення

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