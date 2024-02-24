Як санкції вплинули на економіку Росії: аналіз Washington Post

Фінансові санкції та обмеження на експорт збільшили витрати на ведення війни для Путіна

Російський диктатор Володимир Путін продовжує протистояти зусиллям США та Європи щодо підриву економіки РФ. Кремль збільшує витрати на оборону та активно шукає нових клієнтів та постачальників в Азії, щоб замінити втрачених партнерів на Заході. Про це пише видання Washington Post.

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«Це перша геополітична криза, в якій не беруть участь всі великі азіатські економіки. Захід більше не має вирішальної економічної сили. Індії та Китаю достатньо, щоб утримати Росію на плаву», – цитує історика Ніколас Малдер з Корнельського університету видання Washington Post.

Фінансові санкції та обмеження на експорт збільшили витрати на ведення війни для Путіна. У довгостроковій перспективі, на думку американських чиновників і незалежних економістів, обмеження зроблять Росію біднішою, технологічно більш відсталою і більш залежною від держави в управлінні економікою. Однак санкції не призвели до економічного колапсу і не переконали Кремль відмовитися від своїх планів

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Путін перетворив Росію на гарнізонну державу, переорієнтувавши економіку для обслуговування військових, поки цивільне населення країни відчуває труднощі через зростання цін. Однак сучасна ситуація виявилася не такою, яку очікували Білий дім та європейські союзники.

У 2022 році валовий внутрішній продукт Росії скоротився на 1,2%, що становить значно менше, ніж 15% падіння, передбачене Інститутом міжнародних фінансів, промисловою групою з Вашингтона. У попередньому році економіка Росії відновлювалася і розвивалася швидше, ніж економіка США.

Очікується, що в цьому році темпи зростання російської економіки складуть 2,6% щорічно, що великою мірою перевищує попередні прогнози, порівняно з 2,1% в США, повідомив Міжнародний валютний фонд минулого місяця.

Війна внесла зміни в обсяг торгівлі Росії зі світом на кілька сотень мільярдів доларів, особливо щодо енергетичних і технологічних товарів. Перед конфліктом Росія постачала половину вугілля, 40% природного газу і приблизно чверть сирої нафти до Євросоюзу. Велика частина цієї торгівлі припинилася.

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Адміністрація Байдена у кінці 2022 року розробила план обмеження цін з метою обмеження доходів від продажу російської нафти, не підвищуючи ціни на бензин у США. Згідно з цим планом, нафта, яка транспортується західними танкерами чи застрахована західними компаніями, не може продаватися за ціною вище 60 доларів за барель, що є нижче ринкової ціни.

Попри те, що цей механізм не завжди дотримувався, за останні два роки він коштував Росії близько 50 млрд доларів, йдеться в новій доповіді Кріса Міллера, Ніка Кумлебена і Керолайн Новак з Американського інституту підприємництва.

Аналогічним чином вичерпалися традиційні джерела імпортних товарів, особливо високотехнологічної продукції військового призначення. Однак деякі санкційні товари з Європи ще потрапляють до російських покупців через Центральну Азію.

Експорт з країн ЄС до Росії різко впав після введення санкцій навесні 2022 року, але водночас зросли поставки в невеликі сусідні країни, такі як Казахстан і Киргизстан, згідно з аналізом Робіна Брукса, колишнього головного економіста Інституту міжнародних фінансів.

За перші 10 місяців 2023 року ЄС експортував до Росії товарів на 32 млрд доларів, у порівнянні з більш ніж 82 млрд доларів за той же період у 2021 році. Поставки товарів з ЄС в країни Центральної Азії за той же період різко зросли – майже до 31 млрд доларів з приблизно 18 млрд доларів.

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Якщо ці європейські товари підуть через Центральну Азію в Росію, як вважають багато економістів, то вони компенсують приблизно чверть того, у що обійшлися російській економіці санкції.

Але найважливіша допомога Росії приходить з Китаю. За даними китайської митниці, обсяг двосторонньої торгівлі між країнами в 2023 році досяг рекордної позначки в 240 млрд доларів, збільшившись з 147 млрд доларів до війни.

За словами економіста Хелі Сімоли з Інституту економік Банку Фінляндії, китайські компанії заповнюють поставки токарних верстатів і машин для виробництва напівпровідників. Водночас росіянам не вдається укласти вигідні угоди. У порівнянні з першою половиною 2021 року РФ в 2023 році заплатили на 78% більше за китайські товари, такі як верстати, в той час як інші покупці заплатили на 12% більше, повідомляє Банк Фінляндії.

Туреччина, Малайзія та Об'єднані Арабські Емірати також постачають до Росії необхідні товари. У багатьох випадках Москва платить більше за товари нижчої якості. РФ також не змогла знайти нових постачальників товарів військового призначення. Навігаційні прилади, базові станції передачі даних і вимірювачі напруги залишаються дефіцитом, повідомляє Банк Фінляндії.

Ключем до дивовижної економічної стійкості Росії стали великі суми витрат на оборону. За даними Банку Фінляндії, цього року видатки на оборону Росії складуть 28% держбюджету РФ, оскільки війна проти України триває. Це більш ніж в два рази перевищує частку державних витрат США на військові потреби.

Ці кошти сприяють зростанню виробництва куль, бомб і снарядів для армії РФ, а також забезпечують зарплату мільйонам росіян, які підживлюють економіку.

У цьому місяці Путін заявив, що за останні 18 місяців було створено понад 520 тисяч робочих місць на збройових заводах. Безробіття в Росії знаходиться на рекордно низькому рівні, але це пояснюється ще й тим, що війна забрала сотні тисяч молодих людей на військову службу, в результаті чого російська промисловість відчуває брак робочих рук.

За даними S&P Global, доходи від продажу нафти і газу в 2023 році склали 99 млрд доларів, що приблизно на чверть менше, ніж роком раніше.

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За даними Міжнародного енергетичного агентства, Індія зараз купує у Росії 1,9 млн барелів на день, тоді як у 2021 році майже нічого не купувала. Китай купує більше, 2,3 млн барелів, але Пекін і до війни був одні з головних покупців.

Нагадаємо, міністерство фінансів США запровадило санкції проти провідної російської танкерної групи «Совкомфлот», аби зменшити доходи Росії від продажу нафти, кошти від якої спрямовуються на війну проти України.