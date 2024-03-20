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Випробування новітньої гіперзвукової ракети у США: подробиці від Reuters

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Випробування новітньої гіперзвукової ракети у США: подробиці від Reuters
США провели чергове випробування гіперзвукової ракети AGM-183
фото із відкритих джерел

Reuters: 17 березня здійснено п'ятий пуск прототипу американської ракети AGM-183

Зі стратегічного бомбардувальника B-52, який злетів з американської авіабази Андерсен на острові Гуам у Тихому океані 17 березня було здійснено успішний пуск гіперзвукової ракети AGM-183 класу «повітря-земля» в рамках програми ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). Про це пише Reuters із посиланням на поширену заяву ВМС США. Цей запуск став п'ятим випробуванням прототипу даного виду зброї.

У звіті відомства сказано, що старт дозволив зібрати «цінні дані» щодо можливостей ракети. Деталі випробувань не будуть опубліковані, але американські ВПС зазначили, що домагалися розширення діапазону програми гіперзвукових озброєнь. Хоча ВПС США назвали випробування успішним, вони не розкрили швидкість, з якою летіла новітня зброя. У минулих випробуваннях ARRW літав принаймні в п’ять разів швидше за швидкість звуку.

Попередній запуск AGM-183 відбувся у серпні 2023 року. Невідомо, наскільки успішним він був. При цьому Пентагон вважає програму ARROW багатообіцяючою. Розробкою балістичної ракети повітряного базування, оснащеної гіперзвуковим блоком AGM-183 ARRW, що планує, займається американська компанія Lockheed Martin.

До слова, Китай значно випереджає Росію та Сполучені Штати в галузі створення гіперзвукової зброї. Про це заявив представник розвідувального управління Міністерства оборони США (DIA) на слуханнях у Конгресі США 12 березня.За даними американської розвідки, Китай має найбільший арсенал гіперзвукової зброї, здатної нести як ядерні, так і звичайні боєголовки. 

Гіперзвукова ракета DF-17  названа американською розвідкою найбільш ефективною. Вона була прийнята на озброєння у 2020 році. Ракета здатна вражати обʼєкти на відстані до 1600 кілометрів. Китай продовжує працювати над гіперзвуковими двигунами. 

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Теги: США зброя Китай Пентагон ракета озброєння

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