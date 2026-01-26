Головна Світ Політика
Клінтон закликав американців виходити на протести проти дій адміністрації Трампа

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Експрезидент США Білл Клінтон закликав захищати демократію на тлі дій міграційної служби США
Фото: EPA/UPG

Екс-президент звинуватив cлужбу імміграції та митного контролю США у свавіллі

Колишній президент США Білл Клінтон закликав американців підтримати протести проти дій федеральної міграційної служби ICE, заявивши про зловживання з боку силовиків, підконтрольних адміністрації Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву 42-го президента США Білла Клінтона.

У своїй заяві Клінтон наголосив, що в останні тижні у США відбуваються події, які, за його словами, є неприйнятними для демократичної держави. «Людей, включаючи дітей, викрадали з їхніх домівок, робочих місць та вулиць федеральні агенти в масках. Мирних протестувальників били, заарештовували та застосовували проти них сльозогінний газ. Це є неприйнятним і мало бути уникнуто», – заявив Клінтон.

Він також додав, що влада намагається приховати реальний масштаб подій і застосовує дедалі агресивніші методи проти громадян. «Всі ми, хто вірить в обіцянку американської демократії, повинні встати і показати, що наша нація все ще належить народу», – підкреслив екс-президент.

У відповідь Дональд Трамп виступив із різкою заявою у своїй соціальній мережі Truth Social, у якій звинуватив демократів у перешкоджанні роботі ICE та виправдав жорсткі дії федеральних агентів. За словами Трампа, за роки правління демократів до США потрапили «десятки мільйонів нелегальних іноземців-злочинців», серед яких, за його твердженням, були вбивці, ґвалтівники та наркоторговці.

Трамп заявив, що масова депортація є виконанням його передвиборчих обіцянок і проходить без інцидентів у штатах, де місцева влада співпрацює з федеральними структурами.

Він також закликав губернаторів і мерів-демократів передавати нелегальних мігрантів федеральним органам та підтримати скасування статусу так званих «міст-притулків».

Раніше, у місті Міннеаполіс, штат Міннесота спалахнули масові протести після того, як федеральні імміграційні агенти США застрелили громадянина країни. Це вже другий подібний випадок за січень.

Теги: США Дональд Трамп Білл Клінтон

