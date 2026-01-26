Клінтон закликав американців виходити на протести проти дій адміністрації Трампа

Екс-президент звинуватив cлужбу імміграції та митного контролю США у свавіллі

Колишній президент США Білл Клінтон закликав американців підтримати протести проти дій федеральної міграційної служби ICE, заявивши про зловживання з боку силовиків, підконтрольних адміністрації Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву 42-го президента США Білла Клінтона.

У своїй заяві Клінтон наголосив, що в останні тижні у США відбуваються події, які, за його словами, є неприйнятними для демократичної держави. «Людей, включаючи дітей, викрадали з їхніх домівок, робочих місць та вулиць федеральні агенти в масках. Мирних протестувальників били, заарештовували та застосовували проти них сльозогінний газ. Це є неприйнятним і мало бути уникнуто», – заявив Клінтон.

Він також додав, що влада намагається приховати реальний масштаб подій і застосовує дедалі агресивніші методи проти громадян. «Всі ми, хто вірить в обіцянку американської демократії, повинні встати і показати, що наша нація все ще належить народу», – підкреслив екс-президент.

У відповідь Дональд Трамп виступив із різкою заявою у своїй соціальній мережі Truth Social, у якій звинуватив демократів у перешкоджанні роботі ICE та виправдав жорсткі дії федеральних агентів. За словами Трампа, за роки правління демократів до США потрапили «десятки мільйонів нелегальних іноземців-злочинців», серед яких, за його твердженням, були вбивці, ґвалтівники та наркоторговці.

Трамп заявив, що масова депортація є виконанням його передвиборчих обіцянок і проходить без інцидентів у штатах, де місцева влада співпрацює з федеральними структурами.

Він також закликав губернаторів і мерів-демократів передавати нелегальних мігрантів федеральним органам та підтримати скасування статусу так званих «міст-притулків».

Раніше, у місті Міннеаполіс, штат Міннесота спалахнули масові протести після того, як федеральні імміграційні агенти США застрелили громадянина країни. Це вже другий подібний випадок за січень.