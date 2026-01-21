Ліквідація російського генерала Кирилова: суд призначив обвинуваченому довічне

Ігор Кирилов став першим генералом, якого було вбито не на фронті, а в тилу

Другий західний окружний військовий суд РФ виніс вирок громадянину Узбекистану Ахмаджону Курбонову, який зізнався у вбивстві глави військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Ігоря Кирилова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Зазнаається, що окрім довічного терміну Курбонов отримав штраф у розмірі 1 млн руб. Ще троє учасників замаху засуджені до менших термінів: азербайджанець Роберт Сафарян, який привіз вибухівку до Москви, отримав 25 років, інгуші Батухан Точієв і Рамазан Падієв – 22 і 18 років за те, що здали квартиру Курбонову.

Як відомо, близько шостої ранку 17 грудня 2024 року на Рязанському проспекті у Москві біля під’їзду одного з житлових будинків прогримів вибух. Згодом стало відомо: на місці вибуху загинув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) Збройних сил Росії, генерал-лейтенант Ігор Кирилов. Його помічник-водій Ілля Полікарпов також загинув.

За даними слідства, вибуховий пристрій, еквівалентний 200 грамам тротилу, було закладено у самокат, який стояв біля під’їзду. Примітно, що напередодні, 16 грудня СБУ заочно оголосила підозру російському генералові, обвинувативши його у «масовому застосуванні забороненої хімічної зброї на східному і південному фронтах України». Кирилов став 14-м знищеним генералом армії держави-агресора і першим генералом, якого вбито не на фронті, а глибоко в тилу.

