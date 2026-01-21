Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ліквідація російського генерала Кирилова: суд призначив обвинуваченому довічне

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Ліквідація російського генерала Кирилова: суд призначив обвинуваченому довічне
Громадянин Узбекистану отримав довічне увʼязнення та штраф
фото: російські ЗМІ

Ігор Кирилов став першим генералом, якого було вбито не на фронті, а в тилу

Другий західний окружний військовий суд РФ виніс вирок громадянину Узбекистану Ахмаджону Курбонову, який зізнався у вбивстві глави військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Ігоря Кирилова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Зазнаається, що окрім довічного терміну Курбонов отримав штраф у розмірі 1 млн руб. Ще троє учасників замаху засуджені до менших термінів: азербайджанець Роберт Сафарян, який привіз вибухівку до Москви, отримав 25 років, інгуші Батухан Точієв і Рамазан Падієв – 22 і 18 років за те, що здали квартиру Курбонову.

Як відомо, близько шостої ранку 17 грудня 2024 року на Рязанському проспекті у Москві біля під’їзду одного з житлових будинків прогримів вибух. Згодом стало відомо: на місці вибуху загинув начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту (РХБЗ) Збройних сил Росії, генерал-лейтенант Ігор Кирилов. Його помічник-водій Ілля Полікарпов також загинув.

За даними слідства, вибуховий пристрій, еквівалентний 200 грамам тротилу, було закладено у самокат, який стояв біля під’їзду. Примітно, що напередодні, 16 грудня СБУ заочно оголосила підозру російському генералові, обвинувативши його у «масовому застосуванні забороненої хімічної зброї на східному і південному фронтах України». Кирилов став 14-м знищеним генералом армії держави-агресора і першим генералом, якого вбито не на фронті, а глибоко в тилу.

«Главком» розбирався, хто такий Ігор Кирилов і чому його ліквідація – законна мета України.

Читайте також:

Теги: вбивство росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США призупиняють оформлення віз громадянам 75 країн, включно з РФ
США призупиняють оформлення віз громадянам 75 країн, включно з РФ
14 сiчня, 17:10
Екіпаж судна намагався уникнути затримання та втекти від американської берегової охорони
США відкриють кримінальну справу проти екіпажу танкера тіньового флоту РФ
8 сiчня, 06:41
Президент США знову згадав про те, що він нібито самотужки закінчив вісім воєн
Трамп заявив, що без нього Росія «захопила б всю Україну»
7 сiчня, 17:11
Міністр війни США відмітив неефективність російських ППО у Венесуелі
Міністр війни США відмітив неефективність російських ППО у Венесуелі
5 сiчня, 23:02
Заповіт та зразки ДНК: Держдеп США випустив рекомендації для американців, які їдуть в РФ
Заповіт та зразки ДНК: Держдеп США випустив рекомендації для американців, які їдуть в РФ
2 сiчня, 23:52
Європейський Союз планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну
ЄС готує 20‑й пакет санкцій проти Росії
2 сiчня, 03:34
Ціна на нафту обрушила доходи Росії на «трильйони доларів»
Росія скаржиться на втрати «трильйонів доларів» через падіння цін на нафту
31 грудня, 2025, 19:43
Лідери ЄС під час візиту до США
Лідери ЄС заявили, що тепер Росія має довести готовність до миру
29 грудня, 2025, 04:28
Ймовірно, у Волгограді атаковано НПЗ
Безпілотники атакували Волгоград: ймовірно, під ударом НПЗ
26 грудня, 2025, 01:26

Політика

Росія заявила про пошкодження портових терміналів через обстріл: є загиблі
Росія заявила про пошкодження портових терміналів через обстріл: є загиблі
Гренландія і мільярд на «Раду миру». Путін знайшов нові способи «підкупити» Трампа
Гренландія і мільярд на «Раду миру». Путін знайшов нові способи «підкупити» Трампа
Ліквідація російського генерала Кирилова: суд призначив обвинуваченому довічне
Ліквідація російського генерала Кирилова: суд призначив обвинуваченому довічне
Британія назвала Росію головним чинником напруженості в районі Гренландії
Британія назвала Росію головним чинником напруженості в районі Гренландії
Данія відреагувала на заяву Трампа про Гренландію
Данія відреагувала на заяву Трампа про Гренландію
Конгресмен-республіканець закликав Трампа передати Україні ППО і далекобійну зброю
Конгресмен-республіканець закликав Трампа передати Україні ППО і далекобійну зброю

Новини

Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
Сьогодні, 17:45
Зеленський планує зустрітися з Трампом у Давосі
Сьогодні, 17:22
Трамп у Давосі розкритикував Європу через міграцію та імпорт
Сьогодні, 16:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 21 січня
Сьогодні, 05:59
Трамп зірвав підписання угоди про відбудову України на $800 млрд
Вчора, 21:42
Нідерланди додатково виділили 23 млн євро на енергетику України
Вчора, 20:52

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua