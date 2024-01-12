Скільки паспортів українці оформили за кордоном у 2023 році: шокуючі цифри

Станом на сьогодні українці можуть оформляти паспорти за кордоном у семи країнах

Загалом за 2023 рік українці отримали понад 2,7 млн закордонних паспортів

У закордонних філіях державного підприємства «Документ» за минулий рік громадяни України оформили 530 тис паспортних документів. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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«530 тисяч паспортних документів були оформлені у закордонних філіях ДП «Документ», що належить до сфери управління ДМС України. Це 148 тисяч ID-карток та понад 382 тисячі закордонних паспортів», – зазначив міністр.

Він нагадав, що отримати паспортні послуги за кордоном українці на сьогодні можуть у семи країнах: у Німеччині, Італії, Словаччині, Іспанії, Туреччині, Чехії та Польщі. Загалом за минулий рік підрозділи Державної міграційної служби, за даними Клименка, оформили громадянам понад 2,7 млн закордонних паспортів і більш як 1,4 млн ID-карток.

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До слова, в Україні з 1 січня підвищилася вартість на оформлення паспорта громадянина у вигляді ID-картки та інші документи(оформлення посвідки на тимчасове або постійне проживання в Україні, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон).

Раніше стало відомо, що е-паспорти для виїзду за кордон не є документами, що дають право громадянину України на виїзд з України і в’їзд в Україну. Для перетинання кордону в особи закордонний паспорт має бути наявним фізично. Е-паспорти можуть лише допомогти прикордонникам здійснити додаткову ідентифікацію особи.