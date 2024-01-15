Словаччина залишиться у НАТО та ЄС, але має низку умов – Роберт Фіцо

Роберт Фіцо на зустрічі з представниками США знову заговорив про умови Словаччини до НАТО та ЄС

Прем'єр-міністр Роберт Фіцо запевнив делегацію конгресменів США, що Словаччина й надалі діятиме «як надійний і гідний довіри член НАТО та ЄС»

Словаччина залишається союзником ЄС та НАТО, але діятиме з урахуванням своїх національних інтересів. Про це заявив прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо на зустрічі з делегацією Конгресу США.

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«Вони, як і раніше, становлять основу нашої зовнішньої політики, і щодо цього нічого не змінюється. Ми продовжимо діяти як конструктивний партнер та союзник ЄС та НАТО, лише з великим упором на словацькі національні інтереси», – сказав він. Фіцо також зазначив, що двосторонні зв'язки між Словаччиною та США є тісними.

«Ми хочемо й надалі розвивати наші взаємні зв'язки, особливо у сфері оборони та цивільної атомної енергетики. Нас також задовольняють і економічні відносини», – наголосив словацький прем'єр.

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З представниками Конгресу США прем'єр-міністр Словаччини також обговорив підтримку України, що триває. За його словами, важливо забезпечити укладання повного, справедливого та сталого миру у повній відповідності до принципів Статуту ООН, щоб Україна могла стати процвітаючою, стабільною та сильною країною, яка зможе приєднатися до ЄС після виконання всіх умов. Фіцо зазначив, що незважаючи на те, що Словаччина не надає військової допомоги Києву, її широка гуманітарна допомога триває, при цьому Братислава робить конкретні кроки, наприклад, щодо розмінування в Україні.

Нагадаємо, раніше Словаччина надавала суттєву військову допомогу Україні. Однак із приходом до влади уряду Роберта Фіцо ситуація змінилася. Тепер Братислава не постачає Києву озброєння, а надає лише гуманітарну допомогу.

До слова, Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розкритикував стратегію Заходу щодо війни Росії проти України. Він вважає, що варто нормалізувати відносини між Європейським Союзом та Росією. Про це йдеться в його колонці для видання Pravda.

Фіцо вважає, що Росія порушила міжнародне право, застосувавши військову силу, нібито у відповідь на «безпекову ситуацію та тиск України щодо вступу в НАТО». Окрім того, він заявив, що «великі країни часто так роблять», порівнявши війну проти України із введенням військ Сполучених Штатів в Ірак.

На думку премʼєра, на початку повномасштабної війни Захід не дозволив Україні укласти перемир’я «на справедливих умовах». Він назвав це «величезною помилкою». Робер Фіцо заявив, що не належить до тих словацьких політиків, які радіють, що в Словаччині з Російської Федерації роблять смертельного ворога, і йому зовсім не подобається, що Словаччину з цієї причини в Росії називають ворожою країною.