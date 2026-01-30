Головна Світ Політика
Зеленський: Історія з Гренландією може бути використана проти України

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
колаж: glavcom.ua

Зеленський застерігає Європу від визнання територіальних анексій

Ситуація навколо Гренландії, яка на початку 2026 року спровокувала глибоку кризу у відносинах між США та Данією, може стати небезпечним прецедентом для України. Президент Володимир Зеленський заявив, що «гренландська історія» – це специфічний виклик, який агресори можуть використати для легалізації захоплення українських територій. Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

Володимир Зеленський висловив побоювання, що якщо світова спільнота дозволить силову зміну статусу Гренландії або погодиться на її анексію, це зруйнує залишки міжнародного права.

«Також, на мій погляд, історія з Гренландією – це така специфічна історія, яку завтра можуть використати, щоб у нас з вами забрати території і де-юре це визнати. На це треба дивитися і так», – наголосив президент.

Президент зауважив символізм кроків європейських країн та НАТО у відповідь на арктичну кризу. Зокрема, рішення Данії та союзників відправити лише кілька десятків військових для «захисту» острова Зеленський назвав неефективним.

«І коли відправляється кілька десятків військових на підтримку Данії, то… Що це означає? Який сигнал? Бог їм суддя. Це НАТО, ціле НАТО. Ми туди не входимо. Я думаю про Україну в цей момент», – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, Представники Сполучених Штатів, Данії та Гренландії відновили переговори для врегулювання дипломатичної кризи навколо арктичного острова.

Раніше прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте не мав мандату вести переговори з президентом США Дональдом Трампом щодо Гренландії від імені данського уряду. За словами Фредеріксен, будь-які домовленості про майбутнє Гренландії без згоди Копенгагена є неприйнятними. Вона наголосила, що питання суверенітету є «червоною лінією» для Данії та її союзників.

До слова, президент США Дональд Трамп повідомив, що розробив рамковий план, який, за його словами, відповідає його баченню майбутнього статусу Гренландії. Він заявив, що домовленість, яку він обговорював із Марком Рютте, означає відмову від запровадження нових тарифів проти європейських країн, які виступали проти його ідей щодо анексії острова. Він також зазначив, що тривають додаткові обговорення щодо системи протиракетної оборони «Золотий купол», у якій Гренландія, за його словами, відіграватиме важливу роль.

