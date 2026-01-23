Розміщення ракет США, видобування корисних копалин: що передбачає угода щодо Гренландії

Угода залежить від того, чи дотримається Трамп своєї обіцянки не вводити мита проти європейських країн

Угода, яка переконала президента США Дональда Трампа розрядити ескалацію кризи щодо Гренландії, відкриває НАТО шлях до посилення безпеки в Арктичному регіоні та відбиття будь-якої загрози з боку Росії чи Китаю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

«Рамки», про які Трамп згадав після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передбачають розміщення американських ракет, права на видобуток корисних копалин, спрямовані на утримання китайських інтересів, та посилення присутності Альянсу.

Угода, укладена незабаром після прибуття Трампа в середу на швейцарський курорт, також залежить від того, чи дотримається американський лідер своєї обіцянки не вводити мита проти європейських країн.

«Що стосується захисту Арктики, з пріоритетом на Гренландію, ми маємо витратити більше енергії, більше часу, більше уваги на це, тому що ми знаємо, що морські шляхи відкриваються», – сказав генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

На обговорення не виносилося питання суверенітету, що є явним проривом за останні тижні, оскільки Трамп – все більше турбуючи європейських лідерів – неодноразово робив драматичні заяви щодо Гренландії.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що її країна має чіткі «червоні лінії» у діалозі зі Сполученими Штатами щодо Гренландії, і питання суверенітету не підлягає обговоренню.

До слова, президент Дональд Трамп заявив, що розробив рамковий план, який задовольнить його вимоги щодо Гренландії. Він сказав, що угода, яку він обговорював з генеральним секретарем НАТО, означає, що він більше не запроваджуватиме нові тарифи на європейські країни, які виступали проти його амбіцій анексувати арктичний острів.

Як повідомлялося, високопосадовці країн-членів Альянсу розглядають варіант врегулювання «гренландського питання» шляхом надання Сполученим Штатам повного контролю над окремими ділянками острова.

Зауважимо, європейські лідери завершили екстрену зустріч у Брюсселі. Політики збирались, щоб обговорити останні заяви президента США Дональда Трампа щодо Гренландії.