Трамп знайшов «віцекороля» Венесуели – WP

Високопоставлений дипломат США Марко Рубіо понад десять років наполягав на зміні режиму у Венесуелі та тепер може очолити всі процеси переходу

Згідно з інформацією The Washington Post, Вашингтон планує безпосередньо впливати на управління Венесуелою під час зміни режиму, передає «Главком».

Ключовою фігурою в цьому процесі називають державного секретаря США Марко Рубіо, який, за даними джерел, був одним із головних ідеологів та організаторів операції із затримання Ніколаса Мадуро.

Для Рубіо, який має кубинське походження, це питання є принциповим через його давнє протистояння комуністичним режимам у Латинській Америці. Джерела зазначають, що він та Дональд Трамп працювали в тісному тандемі, фактично керуючи всім процесом.

Знання іспанської мови та глибоке розуміння регіональної політики роблять Рубіо головним кандидатом на роль куратора нової венесуельської влади. Перед ним стоять надскладні завдання: від формування уряду до реформування нафтового сектору.

Рубіо вже дав зрозуміти, що наступною ціллю може стати Гавана. Хоча прямих військових приготувань не спостерігається, США планують посилити тиск на Кубу, повністю розірвавши її економічні та політичні зв'язки з Венесуелою.

На відміну від досвіду в Іраку, Трамп не планує масового введення чиновників чи солдатів. Ймовірна модель передбачає висування чітких ультиматумів місцевим елітам: виконання вимог США в обмін на уникнення подальших військових ударів.

Окремим викликом для Рубіо стане врегулювання конфлікту з американським парламентом, який висловив незадоволення проведенням військової операції без попереднього узгодження з законодавцями.

Аналітики припускають, що успіх операції з Мадуро мав стати сигналом для венесуельського керівництва, зробивши його більш поступливим до вимог Білого дому.

До речі, у мережі вже «гуляють» меми про Рубіо, якого прозвали новим президентом Венесуели.

фото: соціальні мережі

фото: соціальні мережі

Раніше Дональд Трамп виступив із різким попередженням на адресу віцепрезидентки Венесуели Делсі Родрігес, заявивши, що вона зіткнеться з серйозними наслідками, якщо її дії не відповідатимуть інтересам США щодо реформування країни.

Трамп наголосив, що в разі невиконання його вимог Родрігес «заплатить дуже велику ціну», яка може бути навіть вищою за ту, що спіткала Ніколаса Мадуро.

Також держсекретар США Марко Рубіо прокоментував заяву віцепрезидентки Венесуели Делсі Родрігес, яка раніше заперечила можливість переходу країни під контроль Вашингтона та назвала Ніколаса Мадуро «єдиним лідером».

Рубіо зазначив, що утримається від передчасних оцінок її слів. За його словами, подальша стратегія Сполучених Штатів залежатиме не від риторики венесуельських посадовців, а від їхніх конкретних дій у найближчі тижні.

Нагадаємо, віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес виступила зі зверненням на державному телебаченні, у якому підтвердила статус Ніколаса Мадуро як єдиного законного президента країни. Це стало відповіддю на заяви Дональда Трампа про нібито складання нею присяги після захоплення Мадуро під час військової операції.