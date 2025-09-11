Головна Світ Політика
Лукашенко отримав незвичайний подарунок від Трампа

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Лукашенко отримав незвичайний подарунок від Трампа
Лукашенко подякував Трампу за подарунок
фото: БелТА

Джон Коул передав Лукашенку запонки

Президент США Дональд Трамп передав Олександру Лукашенку запонки, на яких зображений Білий дім. Подарунок самопроголошеному президенту Білорусі на зустрічі в Мінську вручив представник президента США Джон Коул. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «БелТА».

«Я вже виходив з Овального кабінету. Він (Трамп, – «Главком») мене зупинив і попросив: «Зачекай, стій, стій, не забудь ось це передати президенту», – поділився подробицями Джон Коул.

Лукашенко відреагував: «Так, цікаві запонки. З зображенням Білого дому. Ну, я постараюся не залишитися в боргу».

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки зняли санкції з авіакомпанії «Белавіа». Про це на зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком заявив представник президента США Джон Коул. Зокрема, Лукашенко звільнив понад 50 політичних в’язнів.

Представник Трампа зауважив, що США хочуть повернути посольство до Мінська і остаточно нормалізувати відносини з Білоруссю.

