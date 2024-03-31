Скандал у Перу: ведеться слідство проти президентки через колекцію годинників

Президентка зазначає, що дорогі годинники – це результат її наполегливої роботи з 18 років

У Перу працівники прокуратури та поліцейські провели обшуки в палаці уряду в межах розслідування щодо президентки країни Діни Болуарте. Про це пише Reuters.

Ордер на обшук видав Верховний суд. Напередодні прокуратура провела обшуки в резиденції президентки, яку підозрюють у незаконному збагаченні.

Прокуратура розпочала попереднє слідство після того, як місцеве видання La Encerrona у березні 2024 року опублікувало розслідування. Інформація про те, що Болуарте є власницею колекції розкішних годинників, з'явилася майже одразу після її призначення прем'єр-міністром у липні 2021 року. Після обрання Болуарте президентом наприкінці 2022 року, ЗМІ привернули увагу на дорогі аксесуари, у яких вона з'являлася на офіційних заходах.

Журналісти проаналізували близько 10 тис. фотографій і звернули увагу на те, що президентка з'являється на офіційних заходах з різними годинниками Rolex.

За підрахунками журналістів, Болуарт має 14 дорогих годинників. Під час своїх публічних виступів президентка носила годинник Rolex, зроблений зі сталі з рожевим золотом, який коштує від 6 до 14 тис. доларів, що перевищує зарплату глави держави.

Прокуратура попросила Діну Болуарте роз'яснити обставини купівлі годинника, але канцелярія президентки не відповіла на запит вчасно. Сама президентка не заперечувала, що має годинник Rolex, додавши, що заробила на годинники до того, як стала президенткою.

Болуарте у розмові з журналістами заперечує звинувачення у незаконному збагаченні. На запитання, чи дозволяє їй зарплата купувати годинник Rolex, вона сказала, що годинник – це результат її наполегливої роботи з 18 років.

Вона також відкинула свою відставку і назвала рейд правоохоронців до її будинку обурливим.

Нагадаємо, колишній президент Перу Педро Кастільйо заявив, що розпускає Конгрес та замінює його на «надзвичайний уряд», після чого парламент країни проголосував за усунення з посади Педро Кастільйо.