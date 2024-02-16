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Країна-союзниця Путіна приєдналася до коаліції НАТО з розмінування України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Країна-союзниця Путіна приєдналася до коаліції НАТО з розмінування України
Сили оборони Угорщини роблять свій внесок у діяльність коаліції на чолі з Литвою
фото ілюстративне

Коаліція була створена під час наради країн-членів НАТО у Брюсселі

Угорщина приєдналась до коаліції з протимінної діяльності, яка займатиметься розмінуванням України. Коаліція була створена під час наради країн-членів НАТО у Брюсселі. Про це повідомив міністр оборони Угорщини Криштоф Салай-Бобровніцкий.

За його словами, в Україні одним із найнагальніших завдань, що впливає на повсякденне життя населення є розмінування.

«Сили оборони Угорщини роблять свій внесок у діяльність коаліції на чолі з Литвою, проводячи навчання з розмінування», – написав Салай-Бобровніцкі.

18 червня на дистанційному засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас оголосив про створення коаліції з розмінування для допомоги Києву. 

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Україна може зберегтися як держава, лише якщо стане буферною зоною між Росією та Заходом, відмовившись від інтеграції до ЄС та НАТО. Про це політик, якого називають «другом Путіна», заявив у розмові з колишнім канцлером Австрії Вольфгангом Шюсселем,

Європейський Союз розпочав юридичну процедуру проти Угорщини через її так званий закон «про захист суверенітету», який, за словами незалежних ЗМІ та громадських організацій, спрямований на їхнє залякування.

Нагадаємо, депутати від партії угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана бойкотували парламентське засідання щодо вступу Швеції до НАТО, що призведе до подальшого гальмування приєднання країни до Альянсу.

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Теги: розмінування Угорщина НАТО

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