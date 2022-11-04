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Країни «Великої сімки» та Австралія погодили граничну ціну на російську нафту

Юрій Лящук
glavcom.ua
Країни «Великої сімки» та Австралія погодили граничну ціну на російську нафту
Цей крок підвищить стабільність нафтового ринку
фото ілюстративне

В німецькому Мюнстері відбулося засідання глав МЗС країн «Великої сімки»

Група «Великої сімки» (G7) та Австралія домовилися встановити фіксовану ціну на російську нафту наприкінці цього місяця. Про це повідомляє Reuters.

Офіційні особи США та країни G7 останніми тижнями вели інтенсивні переговори щодо безпрецедентного плану встановлення цінового обмеження на морські постачання російської нафти. Він має набути чинності 5 грудня, щоб гарантувати, що санкції ЄС та США, спрямовані на обмеження здатності Москви фінансувати своє вторгнення в Україну, не стримуватимуть світового нафтового ринку.

«Коаліція погодилася з тим, що цінова межа буде фіксованою ціною, яка регулярно переглядатиметься, а не знижкою до індексу», – сказало джерело в коаліції.

За його словами, це підвищить стабільність ринку та спростить дотримання вимог, щоб мінімізувати навантаження на учасників ринку. Прив’язка ціни як дисконт до будь-якого індексу призвела б до занадто великої волатильності та потенційних коливань цін.

Сама первісна ціна поки не встановлена, але має бути узгоджена найближчими тижнями.

Партнери з коаліції погодилися регулярно переглядати фіксовану ціну та коригувати її за необхідності.

Раніше з'явилась інформація, що у Росії серйозні проблеми зі збутом нафти.

Також раніше повідомлялося, що США змінять план обмеження цін на російську нафту.

Експерти прогнозують, що процес дерусифікації енергетичного ринку Європи вже набув незворотного характеру.

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Теги: росія санкції Австралія Велика сімка нафта

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