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Президентка Молдови назвала основну загрозу перед виборами

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Президентка Молдови назвала основну загрозу перед виборами
Мая Санду наголосила готувати під час виборів до різноманітних провокацій Кремля
фото з відкритих джерел

За словами Санду, Росія може втрутитися у майбутні вибори в Молдові

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що Москва може втрутитися у майбутні вибори, які пройдуть в країні осінню цього року. Про це повідомляє NewsMaker.

«Ми всі маємо бути пильними. Зброя Кремля – це дезінформація та маніпуляція. Інститути мають бути пильними та використовувати накопичений на попередніх виборах досвід», – зазначила Санду.

Президентка також прокоментувала те, чому влада вирішила провести вибори й референдум щодо вступу Молдови до ЄС в один день.

«Референдум визначить долю країни на багато років уперед. Ми хочемо, щоби на виборчі дільниці прийшло якнайбільше людей. Знаємо з досвіду, що на президентських виборах – найвища явка виборців», – додала вона.

Нагадаємо, Євросоюз розпочав процедуру скринінгу законодавства Молдови. Це обов’язковий процес під час входження країни-кандидата до ЄС. Про це повідомила віцепрем'єрка з євроінтеграції Молдови Крістіна Герасимов, яка перебуває у Брюсселі з робочим візитом.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна підтримає Молдову на шляху до Євросоюзу

До слова, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну щонайменше 30 росіян, серед яких й мільйонери, хотіли незаконно отримати громадянство Молдови.

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Теги: Молдова Майя Санду росія вибори

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