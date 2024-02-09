Президентка Молдови назвала основну загрозу перед виборами

Мая Санду наголосила готувати під час виборів до різноманітних провокацій Кремля

За словами Санду, Росія може втрутитися у майбутні вибори в Молдові

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що Москва може втрутитися у майбутні вибори, які пройдуть в країні осінню цього року. Про це повідомляє NewsMaker.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ми всі маємо бути пильними. Зброя Кремля – це дезінформація та маніпуляція. Інститути мають бути пильними та використовувати накопичений на попередніх виборах досвід», – зазначила Санду.

Президентка також прокоментувала те, чому влада вирішила провести вибори й референдум щодо вступу Молдови до ЄС в один день.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Референдум визначить долю країни на багато років уперед. Ми хочемо, щоби на виборчі дільниці прийшло якнайбільше людей. Знаємо з досвіду, що на президентських виборах – найвища явка виборців», – додала вона.

Нагадаємо, Євросоюз розпочав процедуру скринінгу законодавства Молдови. Це обов’язковий процес під час входження країни-кандидата до ЄС. Про це повідомила віцепрем'єрка з євроінтеграції Молдови Крістіна Герасимов, яка перебуває у Брюсселі з робочим візитом.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна підтримає Молдову на шляху до Євросоюзу.

До слова, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну щонайменше 30 росіян, серед яких й мільйонери, хотіли незаконно отримати громадянство Молдови.