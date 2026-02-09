Головна Країна Суспільство
ДСНС спростувала чутки про масові отруєння чадним газом на Полтавщині

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
ДСНС спростувала чутки про масові отруєння чадним газом на Полтавщині
У ДСНС закликали українців перевіряти інформацію в офіційних джерелах
фото з відкритих джерел

У мережі з’явився фейк про масові отруєння чадним газом на Полтавщині

На Полтавщині ширилася інформацію про те, що місцеві мешканці масово отруїлися невідомою речовиною. Це спростували у Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Повідомляється, що інформація про «масові отруєння невідомою речовиною» на Полтавщині не відповідає дійсності. Це також не мало жодних підтверджень та деталей. 

У ДСНС заважили, що за даними медиків, йшлося про нібито отруєння чадним газом. «Наголошуємо, що причини погіршення самопочуття людей можуть бути різними та встановлюються лише після відповідних перевірок і лабораторних досліджень у медзакладах», – йдеться у повідомленні. 

Рятувальники також закликали українців перевіряти інформацію та слідкувати за офіційними повідомлення МОЗ, ДСНС та обласних військових адміністрацій, аби уникнути дезінформації населення та поширенню паніки.

Нагадаємо, як у соцмережах розповсюджувалася фейкова інформація про нібито запровадження «Київводоканалом» графіків подачі води у столиці. У низці анонімних Телеграм-каналів поширювали рекламну публікацію з дезінформацією про те, що «Київводоканал» нібито запровадив графіки подачі води для жителів столиці. 

Також повідомлялося, що у соцмережах знову активізувались маніпулятивні повідомлення про те, що Україна нібито експортує електроенергію до сусідніх держав. «Укренерго» повідомило, що це неправда і елемент ворожої ІПСО.

Теги: Полтавщина фейк отруєння ДСНС

